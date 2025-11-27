นาทีชีวิต เปิ้ล นาคร ช่วย 2 อาสาฯ เรือติด-กำลังจะคว่ำ เพิ่งรู้หนึ่งในนั้นระดับพ่อเมืองมาเอง

เปิ้ล นาคร เผยนาทีระทึก ช่วย 2 อาสาฯ เรือติดกลางแม่น้ำเชี่ยว กำลังจะคว่ำ เพิ่งรู้หนึ่งในนั้นระดับพ่อเมืองปากพูน ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง - เผยอีกเคสสะเทือนใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองปากพูน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เปิ้ล นาคร โพสต์คลิประทึกจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ในพื้นที่ จ.สงขลา เป็นนาทีชีวิตขณะเข้าช่วย 2 อาสาสมัคร ที่ติดอยู่กลางแม่น้ำเชี่ยว เรือกำลังจะคว่ำ พร้อมยอมรับว่าเป็นเคสที่กลัวที่สุดในชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองปากพูน
โดยพบว่า 2 อาสาสมัครดังกล่าวนั้น เพิ่งทราบทีหลังว่าหนึ่งในนั้นคือ นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน จ.นครศรีธรรมราช ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในช่วงเวลาที่เรือกำลังจะคว่ำนั้น ท่านสติดีมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn
อนึ่ง พบว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง เปิ้ล นาคร ยังโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้ กับภาพสะเทือนใจที่พบเจอ "5 ร่างลอยอยู่ในบ้าน เกินกำลังที่จะเอาออกมาได้.... 1 ขาโผล่ออกมาจากหลังคาที่ปริ่มน้ำ..." ขณะที่ตนเองนั้น 02.51 น. เพิ่งกลับจากลงพื้นที่ถึงที่พัก ขอนอนก่อนแล้วมีเรื่องมากมายจะเล่าให้ฟัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn