นาทีชีวิต เปิ้ล นาคร ช่วย 2 อาสาฯ เรือติด-กำลังจะคว่ำ เพิ่งรู้หนึ่งในนั้นระดับพ่อเมืองมาเอง

          เปิ้ล นาคร เผยนาทีระทึก ช่วย 2 อาสาฯ เรือติดกลางแม่น้ำเชี่ยว กำลังจะคว่ำ เพิ่งรู้หนึ่งในนั้นระดับพ่อเมืองปากพูน ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง - เผยอีกเคสสะเทือนใจ 
 


เปิ้ล นาคร ช่วย 2 อาสาฯ เรือติดกลางแม่น้ำเชี่ยว หนึ่งในนั้นระดับพ่อเมืองปากพูน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn

เปิ้ล นาคร ช่วย 2 อาสาฯ เรือติดกลางแม่น้ำเชี่ยว หนึ่งในนั้นระดับพ่อเมืองปากพูน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เปิ้ล นาคร โพสต์คลิประทึกจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ในพื้นที่ จ.สงขลา เป็นนาทีชีวิตขณะเข้าช่วย 2 อาสาสมัคร ที่ติดอยู่กลางแม่น้ำเชี่ยว เรือกำลังจะคว่ำ พร้อมยอมรับว่าเป็นเคสที่กลัวที่สุดในชีวิต 

เปิ้ล นาคร ช่วย 2 อาสาฯ เรือติดกลางแม่น้ำเชี่ยว หนึ่งในนั้นระดับพ่อเมืองปากพูน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองปากพูน

          โดยพบว่า 2 อาสาสมัครดังกล่าวนั้น เพิ่งทราบทีหลังว่าหนึ่งในนั้นคือ นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน จ.นครศรีธรรมราช ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในช่วงเวลาที่เรือกำลังจะคว่ำนั้น ท่านสติดีมาก

เปิ้ล นาคร ช่วย 2 อาสาฯ เรือติดกลางแม่น้ำเชี่ยว หนึ่งในนั้นระดับพ่อเมืองปากพูน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn

          อนึ่ง พบว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง เปิ้ล นาคร ยังโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้ กับภาพสะเทือนใจที่พบเจอ "5 ร่างลอยอยู่ในบ้าน เกินกำลังที่จะเอาออกมาได้.... 1 ขาโผล่ออกมาจากหลังคาที่ปริ่มน้ำ..." ขณะที่ตนเองนั้น 02.51 น. เพิ่งกลับจากลงพื้นที่ถึงที่พัก ขอนอนก่อนแล้วมีเรื่องมากมายจะเล่าให้ฟัง

เปิ้ล นาคร ช่วย 2 อาสาฯ เรือติดกลางแม่น้ำเชี่ยว หนึ่งในนั้นระดับพ่อเมืองปากพูน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ple Nakorn


อัปเดตล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:29:53
