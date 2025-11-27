กู้ภัยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เจอยิงใส่ 20 นัด ต้องยุติภารกิจ - เผยคลิปตะโกนลั่น พวกกูอยู่กันได้

กู้ภัยลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่เจอเหตุระทึก ถูกยิงใส่กว่า 20 นัดจนต้องยุติภารกิจ ขณะคลิปเสียงชาวบ้านตะโกนด่าลั่น พวกกูอยู่กันได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกู้ภัยสันกำแพง จ.เชียงใหม่
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ThaiPBS รายงานว่า วานนี้ (26 พฤศจิกายน) เกิดเหตุทีมเจ็ตสกีกู้ภัยที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ถูกผู้ประสบภัยบางส่วนขัดขวางและข่มขู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจและเตรียมแจกอาหาร ส่งผลให้ต้องหยุดภารกิจชั่วคราว
ทีมกู้ภัยสมาคมกู้ภัยสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลควนลัง อ.หาดใหญ่ โดยเกิดเหตุยิง 2 ช่วง ช่วงแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.00 น. ระหว่างปฏิบัติภารกิจสำรวจเส้นทางและแจกอาหาร ทีมเจ็ตสกีของกู้ภัยถูกยิงใส่เกือบ 20 นัด โดรนของทีมต้องบินเข้าไปแจ้งเตือนว่า เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน ขอให้ยุติการยิงทันที ทีมจึงถอนกำลังเพื่อความปลอดภัย
ต่อมาเวลา 20.00–20.30 น. เกิดเหตุยิงอีกรอบ ประมาณ 4 นัด เมื่อกลับเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนเพิ่มเติม หัวหน้าทีมจึงสั่ง ยุติภารกิจทั้งหมดในช่วงค่ำ
กระทั่งสมาคมกู้ภัยสันกำแพงประกาศอย่างเป็นทางการว่า ขอหยุดการช่วยเหลือชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกนาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกู้ภัยสันกำแพง จ.เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกู้ภัยสันกำแพง จ.เชียงใหม่
ช่วงเย็นของวันเดียวกันมีรายงานข่าวว่า กลุ่มของ โทนบางแค เซียนพระรุ่นใหญ่ มูลนิธิสยามนนทบุรี ถูกยิงไล่หลังประมาณ 2 -3 นัด เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวทีมกู้ภัยได้ยกเลิกภารกิจการช่วยเหลือพื้นที่บางแฟบคลองวาดเนื่องจากไม่ปลอดภัย
ด้าน โทนบางแค เผยว่า มาจากกรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้เข้ามาช่วยอพยพคนจากจุดดังกกล่าวได้นับร้อยราย ก่อนจะมีชายคนหนึ่งยิงปืนไล่หลังออกมาหลายนัด หลังจากนั้นก็ได้ประสานทางผู้นำชุมชนก็ได้ขอโทษกันเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยถอนกันหมดแล้วเหลือแต่ทีมเองอยู่ทีมเดียว
ขณะที่ชาวหาดใหญ่หลายคนโพสต์ในโซเชียลว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงสูง มีปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรม และการใช้อาวุธปืนอยู่แล้ว ทำให้การเข้าช่วยเหลือมีความเปราะบางมากกว่าพื้นที่อื่น
ด้านหน่วยซีลได้ปักกำลังประจำเขต 8 อยู่แล้วเพื่อดูแลความปลอดภัย และมีการประเมินว่าจิตอาสาอาจต้องแบ่งภารกิจ ลงเฉพาะจุดปลอดภัยเท่านั้น ส่วนเช้าวันนี้ (27 พฤศจิกายน) ทุกหน่วยจะประชุมร่วมกับทหารและตำรวจ เพื่อวางแผนเข้าพื้นที่เสี่ยงอีกครั้งอย่างรอบคอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แรมโบ้ พาลุย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แรมโบ้ พาลุย
เพจ Army Military Force ลงคลิปเสียงโวยวายจากชาวบ้านที่ตะโกนใส่กู้ภัย แสดงความไม่พอใจ บางช่วงพูดว่า "พวกกูอยู่กันได้ !" โดยเพจระบุว่า 19.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน กลุ่มประสบภัยเขต 8 หาดใหญ่ ตะโกนด่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังดำเนินเข้าช่วยเหลือ ในขณะผู้ประสบภัยกลุ่มอื่น ๆ ยังต้องการความช่วยเหลือทั้งอาหาร นํ้า และการอพยพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force