พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพักเชียงใหม่ สิริชันษา 78 ปี

พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพัก จ.เชียงใหม่ สิริชันษา 78 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thairoyalfamily
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 มีรายงานว่า พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพัก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.13 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน สิริชันษา 78 ปี
ประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
สำหรับ พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายทหารพิเศษ เป็นราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล