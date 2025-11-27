เม็กซิโกออกหมายจับ ราอูล โรชา เจ้าของ Miss Universe ข้อหาค้าน้ำมัน - อาวุธเถื่อน

รัฐบาลกลางเม็กซิโกออกหมายจับ ราอูล โรชา เจ้าของ Miss Universe คดีค้าน้ำมัน - ค้าอาวุธเถื่อน ก่อนตกลงขอเป็นพยานที่ได้รับการคุ้มครอง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ El Universal หนังสือพิมพ์ใหญ่ของเม็กซิโก รายงานว่า คาร์ลอส ลอเรต เด โมลา นักข่าว ได้ให้ข้อมูลเปิดเผยว่า รัฐบาลกลางได้ออกหมายจับราอูล โรชา (Raul Rocha) เจ้าของ Miss Universe ในข้อหาลักลอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และค้าอาวุธให้กลุ่มค้ายาเสพติด ก่อนที่เขาจะตกลงกับสำนักงานอัยการสูงสุด (FGR) ให้ความร่วมมือในฐานะพยานที่ได้รับการคุ้มครอง
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานอัยการสูงสุดได้เริ่มดำเนินการสอบสวนตามรายงานจากสำนักงานเลขาธิการความมั่นคงและการคุ้มครองพลเมือง (SSPC) เกี่ยวกับกรณีของราอูล โรชา หลังพบข้อมูลความเชื่อมโยงว่า องค์กรที่ดำเนินการโดยเขาได้ขโมยและลักลอบจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากกัวเตมาลา และจัดหาอาวุธให้กับกลุ่ม Gulf Cartel และ Veracruz Shadow Group เครือข่ายอาชญากรรมและขบวนการค้ายาเสพติด
จากนั้นต่อมา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ราอูล ได้เดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อทำข้อตกลงขอเป็นพยานที่ได้รับการคุ้มครอง โดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบขนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิง เครือข่ายทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ และนักธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยก่อนหน้านั้นเพียง 1 วัน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน Mari Carmen "N" หรือที่รู้จักในชื่อ La Fiscal ถูกจับกุม โดยถูกกล่าวหาว่า เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดยังได้ระบุว่า ได้มีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเหล่านี้ด้วย
ราอูล กับผู้ชนะ Miss Universe 2025
ทั้งนี้ รายงานยังได้เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีข่าวลือว่าราอูล เจ้าของ Miss Universe มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพ่อของ ฟาติมา บอช (Fatima Bosch) มิสแม็กซิโก ที่ได้รับตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์ส 2025 คนล่าสุด โดยเมื่อปี 2566 เบอร์นาร์โด บอช พ่อของฟาติมา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทน้ำมันเปเม็กซ์ (Pemex) ได้มอบสัญญาผ่านกระบวนการประมูล มูลค่ากว่า 745 ล้านเปโซ (ราว 1,300 ล้าน) ให้แก่บริษัทที่ราอูลเป็นเจ้าของ ซึ่งเขากำลังจะขึ้นเป็นประธานเจ้าของ Miss Universe ในปีถัดมา
อย่างไรก็ตาม ราอูล ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับครอบครัวฟาติมา โดยชี้แจงว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เขาได้รับเงินประมูลจาก Pemex มากกว่า 745 ล้านเปโซจริง แต่มาจากเป็นกระบวนการแข่งขันที่มีบริษัทเข้าร่วมราว 15 บริษัท ซึ่งเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย และแม้ว่าพ่อของฟาติมาจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ Pemex แต่เขาไม่ได้เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการประมูล
ราอูล กล่าวหาสื่อว่าพยายามบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถือของการประกวด โดยระบุว่า "ฉันขอประณามอย่างยิ่งต่อคำกล่าวเท็จที่เผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือ และนำความสำเร็จของมิสยูนิเวิร์สในการประกวดครั้งที่ 74 เข้าไปสู่เวทีการเมือง"
