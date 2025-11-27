สถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ล่าสุดเริ่มลดลงในหลายจุด ทำให้บางเส้นทางกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดย สภ.คอหงส์ อัปเดตเส้นทางที่เปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติแล้วบางช่วง
ภาพจากเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรคอหงส์
ภาพจากเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรคอหงส์
ทางด้าน เฟซบุ๊ก สภ.คอหงส์ ได้เผยข้อมูลเส้นทางล่าสุดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. เกี่ยวกับภาวะ น้ำท่วมหาดใหญ่ โดยระบุว่า ถนนกาญจนวนิชย์ ตั้งแต่แยกคลองหวะถึงเขตรอยต่อสงขลา ขณะนี้รถทุกชนิด ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก สามารถวิ่งผ่านได้แล้ว
- ถนนเส้นกาญจนวนิชย์ ตั้งแต่ แยกคลองหวะ - เขตรอยต่อ สงขลา ขณะนี้รถทุกชนิด ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก สามารถวิ่งผ่านได้แล้ว
- เส้นเพชรเกษม แยกคอหงส์ ถึงแยก 30 เมตร ยังได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้
- เส้นปุณกันท์ - เขตรอยต่อนาหม่อม รถผ่านได้
- เส้น ศรีภูวนารถ รถผ่านได้ ถึงบริเวณ แยกอู่ญี่ปุ่น
- เส้นทางศุภสารฯ รถ ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
- เส้น ธรรมนูญ จากแยกโคกนาว ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
- คลองเรียน2 รถ ผ่านได้
- เส้น30 เมตร รถผ่านไม่ได้
- ถนนเส้นกาญจนวนิชย์ ตั้งแต่ แยกคลองหวะ - เขตรอยต่อ สงขลา ขณะนี้รถทุกชนิด ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก สามารถวิ่งผ่านได้แล้ว
- เส้นเพชรเกษม แยกคอหงส์ ถึงแยก 30 เมตร ยังได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้
- เส้นปุณกันท์ - เขตรอยต่อนาหม่อม รถผ่านได้
- เส้น ศรีภูวนารถ รถผ่านได้ ถึงบริเวณ แยกอู่ญี่ปุ่น
- เส้นทางศุภสารฯ รถ ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
- เส้น ธรรมนูญ จากแยกโคกนาว ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
- คลองเรียน2 รถ ผ่านได้
- เส้น30 เมตร รถผ่านไม่ได้
ภาพจากเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรคอหงส์
ภาพจากเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรคอหงส์
ทีมงานขอร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยทุกท่าน ขอให้พื้นที่หาดใหญ่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ