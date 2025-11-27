HILIGHT
น้ำท่วมหาดใหญ่เริ่มลด เปิดเส้นทางสำคัญ รถทุกชนิดวิ่งได้บางช่วง

          สถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ล่าสุดเริ่มลดลงในหลายจุด ทำให้บางเส้นทางกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดย สภ.คอหงส์ อัปเดตเส้นทางที่เปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติแล้วบางช่วง

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรคอหงส์

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ มีสัญญาณดีขึ้นหลังระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้การสัญจรบางจุดสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรคอหงส์

          ทางด้าน เฟซบุ๊ก สภ.คอหงส์ ได้เผยข้อมูลเส้นทางล่าสุดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. เกี่ยวกับภาวะ น้ำท่วมหาดใหญ่ โดยระบุว่า ถนนกาญจนวนิชย์ ตั้งแต่แยกคลองหวะถึงเขตรอยต่อสงขลา ขณะนี้รถทุกชนิด ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก สามารถวิ่งผ่านได้แล้ว

     - ถนนเส้นกาญจนวนิชย์ ตั้งแต่ แยกคลองหวะ - เขตรอยต่อ สงขลา ขณะนี้รถทุกชนิด ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก สามารถวิ่งผ่านได้แล้ว 

     - เส้นเพชรเกษม แยกคอหงส์ ถึงแยก 30 เมตร ยังได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้

     - เส้นปุณกันท์ - เขตรอยต่อนาหม่อม รถผ่านได้ 

     - เส้น ศรีภูวนารถ รถผ่านได้ ถึงบริเวณ  แยกอู่ญี่ปุ่น

     - เส้นทางศุภสารฯ รถ ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร

     - เส้น ธรรมนูญ จากแยกโคกนาว ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร

     - คลองเรียน2 รถ ผ่านได้

     - เส้น30 เมตร รถผ่านไม่ได้ 

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรคอหงส์

          ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ เริ่มคลี่คลายในหลายจุด หลายเส้นทางกลับมาเปิดให้รถสัญจรได้แล้ว แต่อีกบางพื้นที่ยังต้องรอการฟื้นตัว ขณะที่เจ้าหน้าที่คอยอัปเดตเส้นทางอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรคอหงส์

          ทีมงานขอร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยทุกท่าน ขอให้พื้นที่หาดใหญ่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ

