1 ใน 19 จนท. ที่ถูกย้าย แฉคุก VIP จีนเทาจ่าย - ส่งส่วยผู้บริหารเรือนจำ เดือนละ 30 ล้าน

 
          1 ใน 19 เจ้าหน้าที่ที่ถูกย้าย แฉคุก VIP จีนเทาจ่ายเงินสร้างห้องลับ 9 เดือน ใช้งานมากกว่าบำเรอกาม ชี้จ่ายส่วยเดือนละ 30 ล้าน
 


          จากเรื่องราวอื้อฉาวเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เกี่ยวกับกลุ่มนักโทษจีนเทา ที่ได้รับการดูแลเยี่ยง VIP โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 19 นายถูกย้ายออกจากพื้นที่ ระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนนั้น 

          พบว่าเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานข้อมูลจาก 1 ใน 19 เจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกย้ายออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตามที่ปรากฏในหนังสือแนบท้ายคำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 1510/2568 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว เปิดเผยว่า ห้องลับใต้บันไดถูกสร้างมาประมาณ 9 เดือน ด้วยเงินจากผู้ต้องขังชาวจีนที่ออกเอง 2 ล้านบาท 

          บางสัปดาห์ห้องลับนี้ไม่ได้เปิดใช้แค่วันอาทิตย์เท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่เอื้อประโยชน์ผู้ต้องขังชาวจีน มีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องขังอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ มาไว้อำนวยความสะดวกสบายให้แล้ว ยังมีการจัดอาหารสุดหรูจากร้านอาหารหน้าเรือนจำ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เป็นเจ้าของ และแดนสูทกรรม (หรือแดนภายในเรือนจำที่ใช้สำหรับการประกอบอาหาร) ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นำมาเสิร์ฟให้ผู้ต้องขังชาวจีน 



          ที่สำคัญคือในวันอาทิตย์ ทุก ๆ สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ขับรถไปรับหญิงสาวชาวจีนจากสนามบิน มาส่งบำเรอผู้ต้องขังชาวจีน โดยผู้ต้องขังชาวจีนจะจ่ายค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 3 คน รวมเดือนละ 30 ล้านบาท ซึ่งระดับผู้บริหารเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้รับเดือนละ 10 ล้านบาท

          เงินจำนวนนี้ ทราบว่าผู้บริหารคนดังกล่าวให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่าไม่ได้รับไว้คนเดียว แต่ส่วนหนึ่งได้แบ่งมาเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ เท่ากับเป็นการให้ปากคำมัดเจ้าหน้าที่ ว่ามีส่วนรับส่วยไปด้วย 

          โดยสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ที่ผู้บริหารระดับสูงมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทุกเดือน ก็คือ อาหารแห้ง มาม่า ปลากระป๋อง เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา ถือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมที่ต้องมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดไปด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3 





27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:33:49
