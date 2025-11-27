จากใจคนหาดใหญ่ เข้าใจคำว่ากู้ภัยก็วันนี้ คนหิวระงมเหมือนซอมบี้ ลงไปช่วยยังกลัวโดนยิง

กอล์ฟ หาดใหญ่ เปิดใจจากหน้างาน เพิ่งเข้าใจคำว่ากู้ภัยก็วันนี้ หลังอาสาช่วยนำทาง ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ บางครั้งต้องทำหูทวนลมรักษาชีวิต คนร้องระงมหิวข้าวเหมือนซอมบี้ รับกลัวโดนยิงมาก ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Golf Hatyai drummer
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผู้คนมากมายยังเฝ้ารอความช่วยเหลือ ในเหตุน้ำท่วมภาคใต้ กลุ่มอาสาสมัครทั้งหลายยังคงทำงานเสี่ยงภัยกันอย่างไม่รู้เหนื่อย เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างสุดกำลัง
ล่าสุด (26 พฤศจิกายน 2568) อ.กอล์ฟ หาดใหญ่ มือกลองชื่อดังซึ่งมีผลงานระดับประเทศ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Golf Hatyai drummer เปิดใจถึงความรู้สึก หลังได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้
โดยระบุว่า "ผมเป็นคนพื้นที่นำทาง และอยากรู้การทำงาน เขายอมให้ผมขึ้นเรือโดยไม่ได้ฝึก น้ำโคตรแรง น้องกู้ภัยจากกาฬสินธุ์สุดโหด ฝ่าน้ำเรือเอียงแบบโคตรโหด หางเสือติด คนร้องระงมหิวข้าวเหมือนซอมบี้ กลัวโดนยิงมาก ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Golf Hatyai drummerผมเข้าไปช่วยในทุ่งเสาร์ บางบ้านต้องโยนเอา รอความหวังแบบสุด ๆ เราต้องใช้ทุกคนพูดที่ทำให้เขาสบายใจ บางครั้งต้องทำเหมือนหูทวนลม ต้องรักษาชีวิตตัวเองใว้ก่อน จันวิโรจน์น้ำโหดขึ้นชื่ออยู่แล้ว ไม่ได้รับคนกลับ แต่แจกข้าวให้กิน ต้องแบ่งกัน
บางคนเข้าใจ บางคนมีน้ำใจ บางคนด่า แต่ส่วนใหญ่ร้องขอความช่วยเหลือ บางเคสผมโทร. ไปเค้าผิดหวัง เราเข้าไม่ได้จริง ๆ เรือเราไม่ใช่เรือใหญ่
ประสบการณ์ที่ไม่ได้ถ่ายเพราะต้องเกาะเสี่ยงเรือล่มมีมากมายเพื่อเอาข้าวไปให้เค้ากินก่อน พรุ่งนี้ลุยต่อ เงินที่ได้มาจากผู้ใหญ่ใจดียังเหลือครับ #กูเข้าใจคำว่ากู้ภัยก็วันนี้แหละ 26/11/68"
ส่วนที่ยิงกันนั้น ตนเข้าใจว่าเขาคงสติหลุดกันไปแล้ว ไม่ได้กินดื่มอะไร อย่างไรก็ตาม อยากให้เข้าใจว่ากู้ภัยไม่ใช่หน่วยงานรัฐ เขาช่วยทุกที่ไม่ได้เพราะน้ำแรงจริง ๆ ส่วนหน่วยงานรัฐก็ควรมีคนระดับสั่งการ แต่ระดับสั่งการเอาแต่ทำคอนเทนต์อย่างเดียว ทำคลิปอ้างว่ามีเรือพร้อม (ในคลิปมี 3 ลำ) สถานการณ์จริงกลับไม่มีเรือสนับสนุน คนหาดใหญ่ก็ไม่โอเค
ตอนนี้ข้าราชการส่วนเดียวที่มีประสิทธิภาพคือ ทหารทุกหน่วยงาน ภาคเอกชนก็ใช้โดรนช่วย ทั้งนี้ ตนยอมรับว่าในการแจกอาหารนั้น ยังมีคนด้านในอีกมากที่รอกู้ภัยอยู่ ที่เขาไม่อยากแจกข้างนอกก่อน แต่เข้าไปแจกด้านใน เพื่อที่รอบหน้าจะได้ไม่ต้องเข้าไปอีก
ซึ่งหากเป็นคนชำนาญพื้นที่ก็คงจะพอคำนวณได้ว่า ข้างในมีกี่ครัวเรือน ต้องแจกข้าวกี่กล่อง หากเหลือก็ยังมาแจกข้างนอกได้ ซึ่งตอนนี้จะกินกันกะอิ่มไม่ได้ แต่เราจะไปบอกเขาแบบนี้ก็ไม่ได้ แถมบางคนยังหลอกกู้ภัย ว่าข้างในยังมีกันอีกหลายคน ซึ่งบางครั้งพวกเขาก็ต้องทำหูทวนลม ซึ่งก็เสี่ยงที่จะโดนยิงเอาอีก เพราะคนใต้พกปืนทุกคน พอเราไม่ฟังเขา เขาเกิดอารมณ์โมโหหิวก็ยิงได้
