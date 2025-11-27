หาดใหญ่วิกฤต คนเสียชีวิตหลายราย กู้ภัยเจอเคสดำเพียบ ทั้งยัดใส่ตู้เย็น - ผูกร่างติดกับเสาบ้าน

น้ำท่วมหาดใหญ่ยังวิกฤตหนัก ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มต่อเนื่อง กู้ภัยเจอเคสดำเพียบ ทั้งศพลอยน้ำ ซุกตู้เย็น ผูกติดเสาบ้าน ร่างค้างอยู่ในบ้านหลายวัน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมใน 7 จังหวัดภาคใต้ยังวิกฤตหนัก ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดตามการแถลงของโฆษกรัฐบาล เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกายน) ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 33 ราย ในพื้นที่ประสบภัย
อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ระดับพื้นที่ พบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในบางจุดอาจมากกว่าที่รายงาน โดยเฉพาะ จ.สงขลา ซึ่งตัวเลขทางการระบุเพียง 7 ศพ แต่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายงานการพบศพลอยน้ำหลายกรณีตลอดคืนที่ผ่านมา
เปิ้ล นาคร ผู้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ได้โพสต์ข้อความเกือบ 03.00 น. หลังกลับจากพื้นที่ประสบภัย พบว่ามี 5 ศพ คงค้างอยู่ในบ้าน ประกอบกับพบร่างอีก 2 รายก่อนหน้านี้ รวมแล้วเฉพาะจุดนี้พบถึง 7 ศพ แต่เกินกำลังในการนำออกมา
ชาวบ้านในหลายพื้นที่โพสต์คลิปศพลอยมากับน้ำ ขาคนลอยมากับน้ำ บางเคสต้องช่วยกันผูกศพไว้กับเสาและใช้ผ้าคลุมกันศพลอยหาย อีกเหตุการณ์เกิดในร้านอาหารอีสานแห่งหนึ่ง ที่มีชายสูงวัย เฝ้าศพภรรยาเป็นเวลา 2 วันเต็ม เพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และยังไม่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ โดยต้องใช้เชือกมัดศพไว้ไม่ให้กระแสน้ำพัดออกไป
ทีมตอบโต้ภัยพิบัติพัทยา ร่วมกับสัตหีบมูลนิธิ เข้าไปลำเลียงอาหารให้ชาวบ้านบริเวณคลอง ร 5 คอหงส์ เมื่อชาวบ้านเห็นเรือกู้ภัยก็รีบร้องเรียก พร้อมแจ้งว่า มีศพลอยมาติดบ้าน เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบเป็นชายอายุประมาณ 35–40 ปี คาดว่าลอยมาติดนาน 2–3 วัน
ล่าสุด หน่วยกู้ภัยแม่โจ้ รายงานสถานการณ์ว่า หาดใหญ่เช้านี้ระดับน้ำลงจริง แต่ในข่าวดีมีข่าวร้ายเช่นกัน มีหลายบ้านเคสผู้เสียชีวิตในบ้านร่างผู้เสียชีวิตเริ่มส่งกลิ่น อาหารคลานแคลนเยอะมาก ทีมเราพอหาอาหารแห้งและน้ำได้ วันนี้จะกระจายให้ได้มากที่สุด ตอนนี้การติดต่อภายในพื้นที่หาดใหญ่ ค่อนข้างยาก แต่พวกเราจะทำสุดความสามารถ วันนี้เรามีกำลังเสริมจากเชียงใหม่ 6 นาย มาช่วยเสริมทีม เราจะทำงานได้มากขึ้น เราจะลุยได้เต็มที่
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, เฟซบุ๊ก สมาคมกู้ภัยสันกำแพง จ.เชียงใหม่