เหมือนวันสิ้นโลก ! น้ำท่วมหาดใหญ่ คนแย่งอาหาร - ศูนย์อพยพไร้การจัดการ - เคสดำลอย

 
          สส. สิงโต ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง เปิดภาพสุดสะเทือนใจ เหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ทำวิกฤต ศูนย์อพยพวุ่นวาย - เสียงร้องโหยหวนดังทั้งคืน ประชาชนต้องเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ ขณะที่ทุกคนรอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวัง
น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สิงโต - ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง

           สส. สิงโต ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 9 จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมแชร์ภาพความหดหู่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

           โดย สส. สิงโต ระบุว่า ภาพที่เห็นในวันนี้ของน้ำท่วมหาดใหญ่เปรียบเสมือนวันสิ้นโลก โดยเขาได้เห็นสถานการณ์ด้วยตาตัวเองตลอด 3 วันที่ผ่านมา ทั้งภาพประชาชนที่แย่งกันหาอาหารริมถนน ศูนย์อพยพที่ไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และศพผู้เสียชีวิตที่ต้องนำมาวางริมถนน รวมถึงเสียงร้องโหยหวนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ดังก้องตลอดทั้งคืน

น้ำท่วมหาดใหญ่
 ภาพจากเฟซบุ๊ก สิงโต - ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง

           สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 9 กล่าวต่อว่า ความสูญเสียจากน้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าจะลืมเลือน ผู้ที่ไม่เสียชีวิตก็เหมือนกับตายทั้งเป็น และตั้งคำถามว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนควรได้รับจริงหรือ พร้อมระบุว่าตนเองรับไม่ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สิงโต - ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง

           ทั้งนี้ ภาพที่ สส. สิงโต เผยแพร่ประกอบด้วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ยืนรอรับสิ่งของช่วยเหลือกลางถนน ภาพความหนาแน่นของผู้คนที่แออัดหน้ารถบรรทุก และภาพศพที่ถูกคลุมผ้าขาววางอยู่บนทางเท้า และความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในศูนย์อพยพอย่างชัดเจน ภายใต้บรรยากาศสิ้นหวังที่ยากจะลืมเลือน

น้ำท่วมหาดใหญ่

           สส. สิงโต ยังรายงานข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.20 น. โดยระบุว่า หากไม่มีฝนเพิ่ม ระดับน้ำจะทยอยลดต่ำกว่าตลิ่งคลอง ร.1 ภายใน 1 - 2 วัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและประปากำลังเร่งตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามลำดับ ซึ่งทุกอย่างเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นทีละน้อย

น้ำท่วมหาดใหญ่

           สำหรับโพสต์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ดังกล่าว มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทั้งให้กำลังใจ แชร์ประสบการณ์ และสะท้อนถึงความลำบากที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งขอความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากเช่นกัน 
 
           เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายมหาศาล แต่ยังทำให้ผู้คนต้องเผชิญความเจ็บปวดทั้งกายและใจ ภาพและเสียงที่เกิดขึ้นคือความจริงอันโหดร้ายที่หลายคนต้องทนรับตลอดหลายวันท่ามกลางความหวังเพียงเล็กน้อยว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

           ทีมงานขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และผู้ประสบภัย น้ำท่วมหาดใหญ่ ทุกท่านขอให้ความเหนื่อยล้าในวันนี้ผ่านไปโดยเร็ว และขอให้ทุกคนกลับมามีชีวิตที่ปกติและสงบสุขอีกครั้งในไม่ช้าค่ะ 

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สิงโต - ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สิงโต - ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สิงโต - ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง




