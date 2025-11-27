HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

งานวิวาห์ระทึกขวัญ ลูกโป่งสวรรค์กลายเป็นสยอง ระเบิดบึ้มไฟลุก กลางหัวบ่าวสาว

          เหตุระทึกขวัญวันวิวาห์ เมื่อลูกโป่งสวรรค์ในพิธีแต่งงาน เกิดระเบิดไฟลุกกลางหัวบ่าวสาว ขณะที่ด้านหลังมีแขกยืนอยู่เพียบ

ลูกโป่งสวรรค์ในพิธีแต่งงานระเบิดไฟลุก
ภาพจาก X @Incognito_qfs

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์อินเดียทูเดย์ รายงานว่า เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ซึ่งเกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรม ในขณะที่คู่บ่าวสาวกำลังเดินจูงมือเข้าประตูวิวาห์ อยู่ ๆ ลูกโป่งสวรรค์จำนวนมากเกิดระเบิดบึ้มจนไฟลุกพรึ่บขึ้นมาบนหัวของบ่าวสาว จนทำให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บ 

ลูกโป่งสวรรค์ในพิธีแต่งงานระเบิดไฟลุก
ภาพจาก X @Incognito_qfs

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัย โดยแสดงให้เห็นว่า งานแต่งงานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างมีสีสันสดใส มีคู่บ่าวสาวเดินเข้าสู่พิธีอันยิ่งใหญ่พร้อมด้วยรอยยิ้ม และถือลูกโป่งสวรรค์ช่อใหญ่ ขณะที่ด้านหลังของพวกเขามีญาติและเพื่อน ๆ หลายคนพากันโบกแท่งควันหลากสีสันเดินตาม เพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง   

          อย่างไรก็ตาม พวกเขาขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังด้านความปลอดภัย เนื่องจากลูกโป่งเหล่านั้นเป็นลูกโป่งอัดก๊าซไฮโดรเจน เพียงครู่เดียวลูกโป่งเกิดระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดมหึมาลุกท่วมอยู่เหนือศีรษะของบ่าวสาว ผู้เข้าร่วมงานต่างกรีดร้องด้วยความตกใจ ส่วนบ่าวสาวรีบวิ่งไปหลบภัยด้านข้าง โดยพบว่ามีอาการบาดเจ็บจากการสัมผัสโดนเปลวเพลิง

ลูกโป่งสวรรค์ในพิธีแต่งงานระเบิดไฟลุก
ภาพจาก X @Incognito_qfs

ลูกโป่งสวรรค์ในพิธีแต่งงานระเบิดไฟลุก
ภาพจาก X @Incognito_qfs

          รายงานเผยว่า ลูกโป่งสวยงามสำหรับประดับตกแต่ง มีทั้งแบบอัดก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซฮีเลียม ซึ่งก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซเฉื่อย และไม่ทำปฏิกิริยาติดไฟ แต่ก๊าซไฮโดรเจนมีราคาถูกกว่า และมีน้ำหนักเบากว่า หลายคนจึงนิยมนำมาใช้ ซึ่งถือเป็นความอันตรายอย่างยิ่ง เพราะสามารถทำให้ลูกโป่งติดไฟได้ง่าย แม้แต่ประกายไฟเล็ก ๆ ก็อาจทำให้เกิดระเบิดได้ 

          หลังจากคลิปวิดีโองานวิวาห์ชวนระทึกขวัญนี้ถูกเผยแพร่ไป ผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความตกใจ โดยเรียกร้องให้ผู้คน "ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าความสวยงามหรือความนิยมในโลกออนไลน์" ในขณะที่บางรายก็เข้าไปแสดงความเห็นใจคู่บ่าวสาว เข้าใจว่าทั้งคู่อาจไม่รู้ว่าเป็นลูกโป่งก๊าซไฮโดรเจน แต่เป็นความผิดของผู้ขายหรือผู้จัดงาน   

          ผู้ใช้โซเชียลคอมเมนต์ว่า "การทำตามกระแสโดยไม่ใช้สามัญสำนึกอาจเป็นอันตรายได้ ความปลอดภัยสำคัญมากกว่าภาพลักษณ์ที่ดูสวยงาม" ขณะที่อีกรายกล่าวว่า "หวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นไร ขอให้ทั้งคู่หายดีโดยเร็ว และมีความสุขในชีวิตแต่งงาน" 


ขอบคุณข้อมูลจาก India Today



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานวิวาห์ระทึกขวัญ ลูกโป่งสวรรค์กลายเป็นสยอง ระเบิดบึ้มไฟลุก กลางหัวบ่าวสาว โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13:58:50 2,208 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย