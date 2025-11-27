งานวิวาห์ระทึกขวัญ ลูกโป่งสวรรค์กลายเป็นสยอง ระเบิดบึ้มไฟลุก กลางหัวบ่าวสาว

เหตุระทึกขวัญวันวิวาห์ เมื่อลูกโป่งสวรรค์ในพิธีแต่งงาน เกิดระเบิดไฟลุกกลางหัวบ่าวสาว ขณะที่ด้านหลังมีแขกยืนอยู่เพียบ
ภาพจาก X @Incognito_qfs
อย่างไรก็ตาม พวกเขาขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังด้านความปลอดภัย เนื่องจากลูกโป่งเหล่านั้นเป็นลูกโป่งอัดก๊าซไฮโดรเจน เพียงครู่เดียวลูกโป่งเกิดระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดมหึมาลุกท่วมอยู่เหนือศีรษะของบ่าวสาว ผู้เข้าร่วมงานต่างกรีดร้องด้วยความตกใจ ส่วนบ่าวสาวรีบวิ่งไปหลบภัยด้านข้าง โดยพบว่ามีอาการบาดเจ็บจากการสัมผัสโดนเปลวเพลิง
หลังจากคลิปวิดีโองานวิวาห์ชวนระทึกขวัญนี้ถูกเผยแพร่ไป ผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความตกใจ โดยเรียกร้องให้ผู้คน "ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าความสวยงามหรือความนิยมในโลกออนไลน์" ในขณะที่บางรายก็เข้าไปแสดงความเห็นใจคู่บ่าวสาว เข้าใจว่าทั้งคู่อาจไม่รู้ว่าเป็นลูกโป่งก๊าซไฮโดรเจน แต่เป็นความผิดของผู้ขายหรือผู้จัดงาน
ผู้ใช้โซเชียลคอมเมนต์ว่า "การทำตามกระแสโดยไม่ใช้สามัญสำนึกอาจเป็นอันตรายได้ ความปลอดภัยสำคัญมากกว่าภาพลักษณ์ที่ดูสวยงาม" ขณะที่อีกรายกล่าวว่า "หวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นไร ขอให้ทั้งคู่หายดีโดยเร็ว และมีความสุขในชีวิตแต่งงาน"
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์อินเดียทูเดย์ รายงานว่า เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ซึ่งเกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรม ในขณะที่คู่บ่าวสาวกำลังเดินจูงมือเข้าประตูวิวาห์ อยู่ ๆ ลูกโป่งสวรรค์จำนวนมากเกิดระเบิดบึ้มจนไฟลุกพรึ่บขึ้นมาบนหัวของบ่าวสาว จนทำให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บ
คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัย โดยแสดงให้เห็นว่า งานแต่งงานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างมีสีสันสดใส มีคู่บ่าวสาวเดินเข้าสู่พิธีอันยิ่งใหญ่พร้อมด้วยรอยยิ้ม และถือลูกโป่งสวรรค์ช่อใหญ่ ขณะที่ด้านหลังของพวกเขามีญาติและเพื่อน ๆ หลายคนพากันโบกแท่งควันหลากสีสันเดินตาม เพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง
รายงานเผยว่า ลูกโป่งสวยงามสำหรับประดับตกแต่ง มีทั้งแบบอัดก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซฮีเลียม ซึ่งก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซเฉื่อย และไม่ทำปฏิกิริยาติดไฟ แต่ก๊าซไฮโดรเจนมีราคาถูกกว่า และมีน้ำหนักเบากว่า หลายคนจึงนิยมนำมาใช้ ซึ่งถือเป็นความอันตรายอย่างยิ่ง เพราะสามารถทำให้ลูกโป่งติดไฟได้ง่าย แม้แต่ประกายไฟเล็ก ๆ ก็อาจทำให้เกิดระเบิดได้
ขอบคุณข้อมูลจาก India Today