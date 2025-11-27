HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เผยเหตุคนไม่อพยพน้ำท่วมสตูล - พบจุดหนึ่งโดนดินสไตล์ แต่หนีทันหลังผู้นำเห็น 1 อย่าง

 
             น้ำท่วมสตูลยังวิกฤต เผยเหตุชาวบ้านไม่ยอมอพยพ แม้มีแจ้งเตือน ชี้ติดปัญหาขาดเรือ ทำให้ช่วยล่าช้า พบศูนย์อพยพหวิดโดนดินสไลด์ แต่ย้ายทันเพราะนายอำเภอสังเกตเห็นอย่างนึง 



น้ำท่วมสตูล
ภาพจาก มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จ.สตูล

              วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สถานการณ์น้ำท่วมสตูลยังคงวิกฤต โดยเฉพาะที่ อ.ละงู ซึ่งระดับน้ำท่วมสูงและมีการแจ้งเตือนประชาชนให้อพยพออกจากพื้นที่ ขณะที่กู้ภัยยังพยายามให้การช่วยเหลือ 

              ด้าน นายสุชาติ พองสีสัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านทุ่ง เผยว่ามีประชาชนตกค้างในพื้นที่ 30 คน สาเหตุที่ชาวบ้านไม่ยอมอพยพกันตั้งแต่แรก และนำสิ่งของมีค่าออกจากพื้นที่ไม่ทันนั้น เพราะในพื้นที่ไม่เคยมีน้ำท่วมหนักขนาดนี้ 

              ยอมรับว่าการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะไม่มีเรือขนาดใหญ่ มีเพียงเรือเล็ก ๆ ของชาวบ้านที่ไม่สามารถต้านกระแสน้ำไหลแรงได้ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำเป็นต้องช่วยกลุ่มเสี่ยงก่อน ขณะที่ใน ต.ละงู ปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงเกินกำลังเจ้าหน้าที่ 

              ส่วนที่ อ.ควนโดน บริเวณห้างสรรพสินค้าโลตัส ระดับน้ำยังท่วมผิวจราจร ทำให้รถไม่สามารถผ่านได้ และกระแสน้ำยังคงไหลแรง ในพื้นที่เศรษฐกิจอย่าง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล น้ำท่วมผิวจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ มีประชาชนบางส่วนนำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้กลางถนนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

              ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล (ปภ.) ระบุว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด 7 อำเภอ 30 ตำบล 214 หมู่บ้าน 20 ชุมชน 26,219 ครัวเรือน และ 68,410 คน โดยมีผู้บาดเจ็บ 14 คน ผู้สูญหาย 1 คน และผู้เสียชีวิต 2 คน
 
น้ำท่วมสตูลน้ำท่วมสตูล
ภาพจาก News Radio Thailand Satun 

              สำหรับเรื่องการอพยพคนออกจากพื้นที่นั้น พบว่าเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก News Radio Thailand Satun รายงานว่า เกิดเหตุดินสไลด์โรงเรียนควนโดนวิทยา แต่โชคดีที่ นายเชษฐ์ บุตรรักษ์ นายอำเภอควนโดน สังเกตสีน้ำผิดปกติ จึงสั่งย้ายผู้อพยพศูนย์พักพิง อบจ.สตูล จากโรงเรียนควนโดนวิทยา ไป Satun Gateway ตั้งแต่ช่วงดึกวันที่ 24 พฤศจิกายน แล้ว

น้ำท่วมสตูล
ภาพจาก News Radio Thailand Satun 

น้ำท่วมสตูล
ภาพจาก News Radio Thailand Satun 



ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส 
 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยเหตุคนไม่อพยพน้ำท่วมสตูล - พบจุดหนึ่งโดนดินสไตล์ แต่หนีทันหลังผู้นำเห็น 1 อย่าง อัปเดตล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:09:32 1,517 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย