เผยเหตุคนไม่อพยพน้ำท่วมสตูล - พบจุดหนึ่งโดนดินสไตล์ แต่หนีทันหลังผู้นำเห็น 1 อย่าง

น้ำท่วมสตูลยังวิกฤต เผยเหตุชาวบ้านไม่ยอมอพยพ แม้มีแจ้งเตือน ชี้ติดปัญหาขาดเรือ ทำให้ช่วยล่าช้า พบศูนย์อพยพหวิดโดนดินสไลด์ แต่ย้ายทันเพราะนายอำเภอสังเกตเห็นอย่างนึง
ภาพจาก มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จ.สตูล
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สถานการณ์น้ำท่วมสตูลยังคงวิกฤต โดยเฉพาะที่ อ.ละงู ซึ่งระดับน้ำท่วมสูงและมีการแจ้งเตือนประชาชนให้อพยพออกจากพื้นที่ ขณะที่กู้ภัยยังพยายามให้การช่วยเหลือ
ด้าน นายสุชาติ พองสีสัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านทุ่ง เผยว่ามีประชาชนตกค้างในพื้นที่ 30 คน สาเหตุที่ชาวบ้านไม่ยอมอพยพกันตั้งแต่แรก และนำสิ่งของมีค่าออกจากพื้นที่ไม่ทันนั้น เพราะในพื้นที่ไม่เคยมีน้ำท่วมหนักขนาดนี้
ยอมรับว่าการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะไม่มีเรือขนาดใหญ่ มีเพียงเรือเล็ก ๆ ของชาวบ้านที่ไม่สามารถต้านกระแสน้ำไหลแรงได้ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำเป็นต้องช่วยกลุ่มเสี่ยงก่อน ขณะที่ใน ต.ละงู ปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงเกินกำลังเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ อ.ควนโดน บริเวณห้างสรรพสินค้าโลตัส ระดับน้ำยังท่วมผิวจราจร ทำให้รถไม่สามารถผ่านได้ และกระแสน้ำยังคงไหลแรง ในพื้นที่เศรษฐกิจอย่าง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล น้ำท่วมผิวจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ มีประชาชนบางส่วนนำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้กลางถนนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล (ปภ.) ระบุว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด 7 อำเภอ 30 ตำบล 214 หมู่บ้าน 20 ชุมชน 26,219 ครัวเรือน และ 68,410 คน โดยมีผู้บาดเจ็บ 14 คน ผู้สูญหาย 1 คน และผู้เสียชีวิต 2 คน
ภาพจาก News Radio Thailand Satun
ภาพจาก News Radio Thailand Satun
ภาพจาก News Radio Thailand Satun
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส