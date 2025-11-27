HILIGHT
เพจดังจับตา แอน จักรพงษ์ ลบภาพ MU ไม่เหลือภาพ ราอูล หลังหายเงียบ - โดนหมายจับ

          เพจดังจับตา แอน จักรพงษ์ ไล่ลบภาพ Miss Universe ไม่เหลือภาพกับ ราอูล โรชา เจ้าของเวที หลังหายเงียบ - ต่างฝ่ายต่างโดนหมายจับ 

แอน จักรพงษ์ ไล่ลบภาพ Miss Universe
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anne Jakrajutatip

          ความคืบหน้าเกี่ยวกับกระแสข่าว แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ที่ลือสนั่นว่า บินหนีไปเม็กซิโกแล้ว ก่อนศาลอนุมัติหมายจับ แอน จักรพงษ์ เหตุไม่มาศาลตามนัด ในคดีร่วมกันฉ้อโกง ชักชวนผู้เสียหายซื้อหุ้นกู้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง พฤติการณ์ทำให้เห็นว่าจงใจหลบหนี 

แอน จักรพงษ์ ไล่ลบภาพ Miss Universe
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anne Jakrajutatip

          ล่าสุด (27 พฤศจิกายน 2568) เพจ จ๊อกจ๊อก โพสต์ถึงความเคลื่อนไหวของ แอน จักรพงษ์ ว่า "จักรพงษ์ลบจักรวาลเกลี้ยงแอคเคานต์ ทั้งเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม"  

          โดยระบุว่า ช่วงนี้จักรวาลวุ่นวายมาก ทั้ง แอน จักรพงษ์ และ ราอูล โรชา เจ้าของ Miss Universe คนปัจจุบัน ซึ่งพอย้อนไปดูแอคเคานต์ของ แอน จักรพงษ์ ล่าสุดตอนนี้รูปจักรวาลหายเกลี้ยง ในเฟซบุ๊กก็เกือบเกลี้ยง ยังเหลือของ 2023 และรูปที่เปิดตัวเป็นเจ้าของ Miss Universe คนใหม่เท่านั้น

          ทางเพจยังทิ้งท้ายว่า "เกิดอะไรขึ้นกับจักรวาล อนาคตจักรวาลจะไปในทิศทางไหนและไปตกอยู่ในมือของใคร ? ลุ้นกันต่อไป เพราะปัจจุบันภาพลักษณ์ของเวที Miss Universe ค่อนข้างมีภาพลบมาพอสมควร"

แอน จักรพงษ์ ไล่ลบภาพ Miss Universe
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anne Jakrajutatip

โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:32:02
