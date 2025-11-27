ไวรัลร้อน ! Miss Universe 2025 พบปะชาวไทย แต่โดนเมินแรง ไม่สนใจ หรือไม่รู้จัก ?

ไวรัลร้อน ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 พบปะผู้คนในไทย แต่โดนเมินแรง ชาวเน็ตต่างชาติวิจารณ์เดือด ไม่มีคนสนใจ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใคร
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote
การประกวด Miss Universe 2025 ในปีนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีประเด็นอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องความไม่โปร่งใสของการตัดสิน มีทั้งกรรมการที่ถอนตัวออกมาแฉเรื่อง "ล็อกมง" รวมไปถึงการสละตำแหน่งของมิสโกตดิวัวร์ และมิสฟิลิปปินส์ ท่ามกลางความไม่พอใจของเหล่าแฟน ๆ นางงามทั่วโลกที่ต่างมองว่าผลการตัดสินค้านสายตา
ล่าสุด (26 พฤศจิกายน 2568) ผู้ใช้บัญชี TikTok @the_real_mrs_salote ได้โพสต์คลิปรีแอคชั่นคลิปวิดีโอของ ฟาติมา บอช (Fatima Bosch) มิสแม็กซิโก ที่ได้รับตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์ส 2025 คนล่าสุด จากการประกวดครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย โดยเธอได้ไปปรากฏตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจ หรือแม้กระทั่งรู้จักว่าเธอเป็นใคร ทั้งที่เธอเพิ่งได้รับตำแหน่งผู้ชนะ และครองมงกุฎอันทรงเกียรติ
โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเห็นว่า ฟาติมา Miss Universe 2025 พร้อมด้วยทีมงานและผู้ติดตาม ได้เดินไปบนถนนและโบกมือทักทายผู้คน แต่ผู้คนกลับแสดงท่าทางเมินเฉย ไม่มีใครเข้าไปขอถ่ายรูป และดูเหมือนไม่รู้ว่าด้วยซ้ำว่าเธอเป็นมิสยูนิเวิร์ส แม้กระทั่งตอนที่เธอสวมสายสะพายเดินไปในพื้นที่สาธารณะใจกลางเมืองที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่มีใครให้ความสนใจเธอหรือจำเธอได้ ชนิดที่ว่าแม้แต่หุ่นไดโนเสาร์จำลองยังได้รับความสนใจมากกว่า
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote
คอมเมนต์หนึ่งที่ได้รับการถูกใจจำนวนมากกว่า 3.5 หมื่นครั้ง กล่าวว่า "คุณสามารถซื้อมงกุฎได้ แต่ซื้อหัวใจคนไม่ได้"
นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบกับกรณีของ แคทรีโอนา เกรย์ (Catriona Gray) สาวงามจากฟิลิปปินส์ เจ้าของมงกุฎ Miss Universe 2018 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดเช่นเดียวกัน ในตอนนั้นหลายคนจำได้ว่าเธอได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และผู้คนมากมายต่างร่วมแสดงความชื่นชมยินดีต่อเธอ
อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตบางส่วนที่รู้สึกเห็นใจและเข้าไปให้กำลังใจเธอ โดยหวังว่าจะได้เห็นงานกิจกรรมของ Miss Universe 2025 อีกในอนาคต
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote