ไวรัลร้อน ! Miss Universe 2025 พบปะชาวไทย แต่โดนเมินแรง ไม่สนใจ หรือไม่รู้จัก ?

 
           ไวรัลร้อน ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 พบปะผู้คนในไทย แต่โดนเมินแรง ชาวเน็ตต่างชาติวิจารณ์เดือด ไม่มีคนสนใจ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใคร  

ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 พบปะชาวไทย
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote 

ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 พบปะชาวไทย
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote 

             การประกวด Miss Universe 2025 ในปีนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีประเด็นอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องความไม่โปร่งใสของการตัดสิน มีทั้งกรรมการที่ถอนตัวออกมาแฉเรื่อง "ล็อกมง" รวมไปถึงการสละตำแหน่งของมิสโกตดิวัวร์ และมิสฟิลิปปินส์ ท่ามกลางความไม่พอใจของเหล่าแฟน ๆ นางงามทั่วโลกที่ต่างมองว่าผลการตัดสินค้านสายตา

             ล่าสุด (26 พฤศจิกายน 2568) ผู้ใช้บัญชี TikTok @the_real_mrs_salote ได้โพสต์คลิปรีแอคชั่นคลิปวิดีโอของ ฟาติมา บอช (Fatima Bosch) มิสแม็กซิโก ที่ได้รับตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์ส 2025 คนล่าสุด จากการประกวดครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย โดยเธอได้ไปปรากฏตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจ หรือแม้กระทั่งรู้จักว่าเธอเป็นใคร ทั้งที่เธอเพิ่งได้รับตำแหน่งผู้ชนะ และครองมงกุฎอันทรงเกียรติ  

             โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเห็นว่า ฟาติมา Miss Universe 2025 พร้อมด้วยทีมงานและผู้ติดตาม ได้เดินไปบนถนนและโบกมือทักทายผู้คน แต่ผู้คนกลับแสดงท่าทางเมินเฉย ไม่มีใครเข้าไปขอถ่ายรูป และดูเหมือนไม่รู้ว่าด้วยซ้ำว่าเธอเป็นมิสยูนิเวิร์ส แม้กระทั่งตอนที่เธอสวมสายสะพายเดินไปในพื้นที่สาธารณะใจกลางเมืองที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่มีใครให้ความสนใจเธอหรือจำเธอได้ ชนิดที่ว่าแม้แต่หุ่นไดโนเสาร์จำลองยังได้รับความสนใจมากกว่า  

ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 พบปะชาวไทย
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote 

ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 พบปะชาวไทย
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote 

             หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์ไปได้เพียง 1 วัน ก็กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 2.6 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างชาติส่วนใหญ่เข้าไปคอมเมนต์อย่างดุเดือด มีทั้งเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกับตำแหน่งของเธอ รวมไปถึงผู้ที่สมควรจะได้รับตำแหน่งตัวจริง และเรื่องของการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม 

             คอมเมนต์หนึ่งที่ได้รับการถูกใจจำนวนมากกว่า 3.5 หมื่นครั้ง กล่าวว่า "คุณสามารถซื้อมงกุฎได้ แต่ซื้อหัวใจคนไม่ได้" 

             นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบกับกรณีของ แคทรีโอนา เกรย์ (Catriona Gray) สาวงามจากฟิลิปปินส์ เจ้าของมงกุฎ Miss Universe 2018 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดเช่นเดียวกัน ในตอนนั้นหลายคนจำได้ว่าเธอได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และผู้คนมากมายต่างร่วมแสดงความชื่นชมยินดีต่อเธอ 

             อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตบางส่วนที่รู้สึกเห็นใจและเข้าไปให้กำลังใจเธอ โดยหวังว่าจะได้เห็นงานกิจกรรมของ Miss Universe 2025 อีกในอนาคต 

ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 พบปะชาวไทย
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote 

ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 พบปะชาวไทย
ภาพจาก TikTok @the_real_mrs_salote 


     




ไวรัลร้อน ! Miss Universe 2025 พบปะชาวไทย แต่โดนเมินแรง ไม่สนใจ หรือไม่รู้จัก ? อัปเดตล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2568
