เปิ้ล นาคร รีแอ็คแรง ปมทางการบอกน้ำท่วมหาดใหญ่ ดับแค่ 7 ศพ ลั่นฟังแล้วอยากถุยใส่หน้า

เปิ้ล นาคร เปิดใจกับสรยุทธ หลังได้ฟังตัวเลขผู้เสียชีวิต น้ำท่วมหาดใหญ่เพียง 7 ราย ลั่นอยากถุยน้ำลายใส่หน้า เผยตัวเลขจริงอาจถึงหลักร้อย
จากสถานการณ์น้ำท่วม 7 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดตามการแถลงของโฆษกรัฐบาล เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกายน) ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 33 ราย ในพื้นที่ประสบภัย โดยระบุว่า จ.สงขลา มีตัวเลขเสียชีวิต 7 ศพ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่สวนทางกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เผยเคสพบศพหลายกรณีแล้วนั้น
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ และยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการในพื้นที่ จ.สงขลา ว่ามีผู้เสียชีวิตขณะนี้ น่าจะอยู่ที่ 6-7 ราย ซึ่งตัวเลขนี้คือผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ไม่ใช่จากเหตุการณ์น้ำท่วม โดนโคลนถล่ม ไฟดูด จมน้ำ ซึ่งถือว่าเสียชีวิตจากการประสบภัยพิบัติ
เคสหนึ่งระหว่างเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในบ้านว่า บางรายบ้านชั้นเดียวมีแต่มือยื่นออกมา ทุกคนเคาะบ้านบอกให้ช่วยด้วย ๆ ตลอด เสียงหดหู่ราวกับคนโดนไฟคลอก
ปัญหาก็คือ เวลาเรานำศพมา ต้องวางข้างถนน ไม่มีใครมา ไม่รู้จะติดต่อใคร นอกจากจะมีทีมอาสาที่เขามีรถพยาบาล มีรถฉุกเฉินอยู่แล้ว เพราะทีมพวกมูลนิธิทั้งหลายเขาจะไม่ไปไหน ถ้าเกิดไม่มีหน่วยงานมาดูแลศพนั้น เมื่อคืนมีศพวางตั้งแต่เที่ยง นั่งเฝ้ากันจนถึง 22.00 น.
เมื่อวานไปเก็บร่างประมาณ 3 ร่างที่เอาออกมาได้ ระหว่างที่ขับ มีบางบ้านลอยอยู่ 5 ศพ เกินกำลังเรา บางบ้านนอนตายมาแล้ว 2 วัน จำเป็นต้องปล่อย เอาคนเป็นหลักก่อน
ขณะที่ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรฯ โฟนอินเข้ามาชี้แจงตอบกลับว่า เรารักเคารพกัน แต่ข้อมูลอาจจะไม่เหมือนกัน ยืนยันเรื่องแผนงาน ตนประสานผู้บัญชาการทหารสูงสุด แม่ทัพภาค 4 และมีพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบคำสั่งรัฐบาลตนดูแลควบคุมทั้งหมดใน จ.สงขลา ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ช่วงหนึ่งได้ถามกลับ เปิ้ล นาคร ว่า "วันที่ 24 ที่พี่เปิ้ลติดตรงหลังคาเรือ ผมก็ส่งเรือกรมประมงไปเซฟชีวิตพี่เปิ้ลออกมา เรือเครือข่ายที่ผมควบคุมอยู่ส่งไปช่วยพี่เปิ้ล เมื่อคืนเราคุยกับพี่ยังขาสั่นไม่หายเลยใช่ไหมครับ"
