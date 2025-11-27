HILIGHT
เปิ้ล นาคร รีแอ็คแรง ปมทางการบอกน้ำท่วมหาดใหญ่ ดับแค่ 7 ศพ ลั่นฟังแล้วอยากถุยใส่หน้า

 
              เปิ้ล นาคร เปิดใจกับสรยุทธ หลังได้ฟังตัวเลขผู้เสียชีวิต น้ำท่วมหาดใหญ่เพียง 7 ราย ลั่นอยากถุยน้ำลายใส่หน้า เผยตัวเลขจริงอาจถึงหลักร้อย
เปิ้ล นาคร โต้ตัวเลข น้ำท่วมหาดใหญ่ ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
 
             จากสถานการณ์น้ำท่วม 7 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดตามการแถลงของโฆษกรัฐบาล เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกายน) ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 33 ราย ในพื้นที่ประสบภัย โดยระบุว่า จ.สงขลา มีตัวเลขเสียชีวิต 7 ศพ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่สวนทางกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เผยเคสพบศพหลายกรณีแล้วนั้น

             วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ และยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการในพื้นที่ จ.สงขลา ว่ามีผู้เสียชีวิตขณะนี้ น่าจะอยู่ที่ 6-7 ราย ซึ่งตัวเลขนี้คือผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ไม่ใช่จากเหตุการณ์น้ำท่วม โดนโคลนถล่ม ไฟดูด จมน้ำ ซึ่งถือว่าเสียชีวิตจากการประสบภัยพิบัติ

เปิ้ล นาคร โต้ตัวเลข น้ำท่วมหาดใหญ่ ดับ 7 ศพ
ภาพจาก instagram june_kasama


             ด้าน เปิ้ล นาคร หนึ่งในทีมกู้ภัยที่ขี่เจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวว่า "ถุย ! เรื่องผู้ใหญ่ผมไม่อยากยุ่ง แต่ถ้าบอกว่า 7 ศพ ผมถุยน้ำลายใส่หน้าเลย ใครพูดเนี่ย หลักร้อยอ่ะ จะใช่หรือเปล่า เอาแบบนี้ เอาเป็นผมไม่อยากบอกจำนวน รอให้เขาประกาศอย่างเป็นทางการดีกว่า"

             เคสหนึ่งระหว่างเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในบ้านว่า บางรายบ้านชั้นเดียวมีแต่มือยื่นออกมา ทุกคนเคาะบ้านบอกให้ช่วยด้วย ๆ ตลอด เสียงหดหู่ราวกับคนโดนไฟคลอก

เปิ้ล นาคร โต้ตัวเลข น้ำท่วมหาดใหญ่ ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

             ปัญหาก็คือ เวลาเรานำศพมา ต้องวางข้างถนน ไม่มีใครมา ไม่รู้จะติดต่อใคร นอกจากจะมีทีมอาสาที่เขามีรถพยาบาล มีรถฉุกเฉินอยู่แล้ว เพราะทีมพวกมูลนิธิทั้งหลายเขาจะไม่ไปไหน ถ้าเกิดไม่มีหน่วยงานมาดูแลศพนั้น เมื่อคืนมีศพวางตั้งแต่เที่ยง นั่งเฝ้ากันจนถึง 22.00 น. 

              เมื่อวานไปเก็บร่างประมาณ 3 ร่างที่เอาออกมาได้ ระหว่างที่ขับ มีบางบ้านลอยอยู่ 5 ศพ เกินกำลังเรา บางบ้านนอนตายมาแล้ว 2 วัน จำเป็นต้องปล่อย เอาคนเป็นหลักก่อน 

             ขณะที่ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรฯ โฟนอินเข้ามาชี้แจงตอบกลับว่า เรารักเคารพกัน แต่ข้อมูลอาจจะไม่เหมือนกัน ยืนยันเรื่องแผนงาน ตนประสานผู้บัญชาการทหารสูงสุด แม่ทัพภาค 4 และมีพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบคำสั่งรัฐบาลตนดูแลควบคุมทั้งหมดใน จ.สงขลา ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

             ช่วงหนึ่งได้ถามกลับ เปิ้ล นาคร ว่า "วันที่ 24 ที่พี่เปิ้ลติดตรงหลังคาเรือ ผมก็ส่งเรือกรมประมงไปเซฟชีวิตพี่เปิ้ลออกมา เรือเครือข่ายที่ผมควบคุมอยู่ส่งไปช่วยพี่เปิ้ล เมื่อคืนเราคุยกับพี่ยังขาสั่นไม่หายเลยใช่ไหมครับ"

เปิ้ล นาคร โต้ตัวเลข น้ำท่วมหาดใหญ่ ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

เปิ้ล นาคร โต้ตัวเลข น้ำท่วมหาดใหญ่ ดับ 7 ศพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้



ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


