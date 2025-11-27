HILIGHT
คิดว่าไง ? เซเว่นน้ำท่วม คนแห่หยิบของกิน โซเชียลเสียงแตก แถมมีคนหยิบแต่เหล้า

 
           คิดว่าไง ? คนแห่หยิบของเซเว่นฯ หาดใหญ่ กวาดเกลี้ยงยกชั้น ชี้ พนง. ให้หยิบได้ เรียกคอมเมนต์เสียงแตก ขโมยหรือช่วยกัน พบบางคนหยิบแต่เหล้า ห้ามก็ไม่ได้

ภาพจาก TikTok @naruponnut
ภาพจาก TikTok @naruponnut 

ภาพจาก TikTok @naruponnut
ภาพจาก TikTok @naruponnut 

             ในสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ นอกจากภาพผู้ประสบภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ กับภาพของร้านสะดวกซื้อดัง ที่ถูกคนเข้ามากวาดของไปจนเกลี้ยงร้าน ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่สาขาเดียว ส่วนบางสาขาที่เป็นแฟรนไชส์ เจ้าของก็รับเคราะห์ไปเต็ม ๆ 

             ล่าสุด (27 พฤศจิกายน 2568) โลกออนไลน์มีกระแสพูดถึงคลิปจาก TikTok @naruponnut ที่เผยให้เห็นสภาพร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่กระจกแตก ภายในมีน้ำท่วมร้าน ขณะที่สินค้าภายในร้านถูกคนเกลี้ยงไปหลายชั้น 

             ขณะเดียวกันนั้นยังมีอีกหลายคนที่กำลังลงมือโกยของ ซึ่งทางคนลงคลิปก็ได้พูดว่า "ช้อปปิ้ง" และลงแคปชั่น "กระจกเซเว่นแตกคนก็แห่กันเข้ามาหยิบของกิน"

ภาพจาก TikTok @naruponnut
ภาพจาก TikTok @naruponnut 

ภาพจาก TikTok @naruponnut
ภาพจาก TikTok @naruponnut 

             อย่างไรก็ตาม ภาพที่ปรากฏนำมาซึ่งการตั้งคำถามว่า สามารถทำได้ด้วยหรือ เข้าข่ายขโมยของหรือไม่ ควรแล้วหรือที่เข้ามาหยิบกัน ซึ่งทางเจ้าของคลิปเข้ามาตอบว่า "พนักงานให้หยิบน่าจะคุยกันแล้วแหละ"

             แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนเข้ามาต่อว่า โดยชี้ว่า พนักงานไม่ใช่เจ้าของ รวมถึงสงสัยว่าพนักงานที่ไหนจะให้หยิบ น้ำท่วมขนาดนี้เขาจะอยู่เคาน์เตอร์เหรอ ?

             รวมถึงบางคนสังเกตว่า เหล้าหายไปหมดเลย บุหรี่ก็หายไปด้วย การหยิบของลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายความผิด พร้อมเตือนว่ากล้องวงจรปิดก็มี 

ภาพจาก TikTok @naruponnut
ภาพจาก TikTok @naruponnut 

ภาพจาก TikTok @naruponnut
ภาพจาก TikTok @naruponnut 

             ทางคนโพสต์ยังชี้แจงต่อว่า ตนอยู่ในเหตุการณ์ พนักงานบอกให้หยิบได้ พวกของกินน้ำดื่มต่าง ๆ แต่ไม่ให้หยิบเหล้า อย่างไรก็ตาม ก็มีคนที่ไม่ฟัง บางคนเข้ามาหยิบแต่เหล้า พนักงานก็ห้ามไม่ได้ โดยเขาสอบถามมาแล้วทราบว่า เดี๋ยวทางร้านจะเคลมประกันเอา โดยพนักงานก็เข้ามาขนน้ำดื่มของกินไปเหมือนกัน 

             ทั้งนี้ ชาวเน็ตบางส่วนมองว่า การที่พนักงานบอกให้หยิบได้แบบนี้ อาจจะมีการคุยกับคนที่รับผิดชอบมาแล้ว ยังไงซะข้าวของที่ถูกน้ำท่วม ทางร้านก็ไม่สามารถนำมาขายต่อได้อยู่แล้ว และน่าจะเคลมประกันได้ จึงไม่แปลกหากทางสาขาจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาหยิบน้ำดื่มของกินไปประทังชีวิต ในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ 

เซเว่นหาดใหญ่ น้ำท่วมหาดใหญ่

เซเว่นหาดใหญ่ น้ำท่วมหาดใหญ่

เซเว่นหาดใหญ่ น้ำท่วมหาดใหญ่

เซเว่นหาดใหญ่ น้ำท่วมหาดใหญ่

เซเว่นหาดใหญ่ น้ำท่วมหาดใหญ่

เซเว่นหาดใหญ่ น้ำท่วมหาดใหญ่

เซเว่นหาดใหญ่ น้ำท่วมหาดใหญ่

เซเว่นหาดใหญ่ น้ำท่วมหาดใหญ่






 



โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:36:33
