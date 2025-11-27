HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวสภาพอากาศ - น้ำท่วม

เสียงสะท้อนหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ จุดอันตรายที่สุดคือตอนน้ำลด ภูเขาหนี้รอกลืนกิน

          หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ เก่ง รณกฤต เผยความจริงสะเทือนใจ อันตรายที่สุดไม่ใช่ตอนน้ำท่วม แต่คือตอนน้ำลดแล้ว ภูเขาหนี้รอกลืนกิน ขอรัฐเร่งพักชำระหนี้อย่างน้อย 6 เดือน - 1 ปี ก่อนสายเกินแก้
น้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจากเฟซบุ๊ก Chagorn Sopaporn

          เก่ง รณกฤต กรณ์พัชรธร Co-Founder บริษัท คีโอดี ไบโอเทค จํากัด (มหาชน) โพสต์เฟซบุ๊ก รณกฤต กรณ์พัชรธร สะท้อนความจริงจากชาวหาดใหญ่ หลังระดับน้ำเริ่มลดลง แต่สิ่งที่รออยู่ไม่ใช่ความหวัง หากคือภาระหนี้สินก้อนโตที่กำลังถาโถม ทั้งเงินกู้ ดอกเบี้ย และบิลต่าง ๆ ที่ไม่มีใครถามถึงสภาพชีวิตของผู้ประสบภัยว่ารอดมาอย่างไร
น้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจากเฟซบุ๊ก Chagorn Sopaporn

          พร้อมกันนี้ เก่ง รณกฤต เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเปิด “โครงการพักหนี้ฉุกเฉินระดับชาติ” หยุดดอกเบี้ย พักชำระเงินต้น และยืดเวลาผ่อนอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสตั้งหลัก ก่อนถูกภาระทางการเงินบีบจนหมดแรง รวมถึงชะตากรรมของผู้ประกอบการที่สูญของทั้งร้าน ตั้งแต่หม้อหุงข้าว โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เย็น ไปจนถึงเตาแก๊สที่พังเสียหาย พร้อมชี้ว่าสิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่ทรัพย์สิน แต่คือความฝันที่สร้างมาทั้งชีวิต
          เก่ง รณกฤต ย้ำว่า เมื่อสิ้นเดือนมาถึง บิลค่ารถ ค่าบ้าน ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเทอม และค่าจ้างลูกน้อง ยังเดินหน้ามาไม่หยุด แม้ทุกอย่างจะพังจนไม่เหลืออะไรในมือ โดยเฉพาะคนที่มีหนี้อยู่เดิมยิ่งต้องแบกรับหนักกว่าเดิมหลายเท่า จึงวอนรัฐบาล ธนาคาร และทุกสถาบันการเงิน ให้ช่วยกันอย่างเร่งด่วน ก่อนที่ทั้งเมืองจะถูกคลื่นหนี้ลูกที่สองซัดจนล้มไม่เหลือเรี่ยวแรงลุกขึ้นอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าวิกฤตครั้งนี้อันตรายที่สุดไม่ใช่ตอนน้ำท่วม แต่คือช่วงหลังน้ำลด
น้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจากเฟซบุ๊ก Chagorn Sopaporn

          สำหรับข้อความที่ เก่ง รณกฤต โพสต์เฟซบุ๊ก มีดังนี้   

          วันนี้ผมได้อ่านข้อความจากชาวหาดใหญ่ และมันทำให้ผมนั่งไม่ติดเลย
          พอระดับน้ำเริ่มลดลงสิ่งที่โผล่มาไม่ใช่ความหวังหรอกครับ
          มันคือภูเขาหนี้สินที่กำลังรอกลืนกินทั้งเมือง
          เงินกู้ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ยที่วิ่งไม่หยุดใบแจ้งหนี้ที่ไม่เคยสนใจว่าใครน้ำท่วม
          ทุกอย่างกำลังเดินเข้ามาพร้อมกันไม่มีใครถามว่า 
          “คุณรอดมาได้ไหม” หรือ “ตอนนี้ยังหายใจรอดไหม”      

          ผมอยากเรียกร้องให้รัฐบาลลงมือจริงจัง
          นี่ไม่ใช่เวลาที่จะนั่งประชุมอีกแล้วนี่คือเวลาที่ต้องลงมือช่วย — ตอนนี้เลย
          ผมอยากให้เกิด “โครงการพักหนี้ฉุกเฉินระดับชาติ” 
          เชิญสถาบันการเงินทุกแห่งธนาคารทุกแห่งบริษัทไฟแนนซ์ทุกแห่ง
          มานั่งโต๊ะเดียวกันเพื่อปล่อยเชือกชีวิตให้ชาวหาดใหญ่
           • หยุดดอกเบี้ย
           • พักชำระหนี้ต้น
           • ยืดระยะเวลาออกไป
          อย่างน้อย 6 เดือน - 1 ปี
          ให้พวกเขามีเวลาลุกขึ้นยืนได้ก่อนก่อนที่จะบังคับให้เดินต่อ

          ความจริงที่เจ็บปวด - หลังน้ำลด ชีวิตไม่ได้เบาขึ้นเลย
          คนที่นั่งในห้องแอร์อาจมองง่าย ๆ ว่า “ของเสียหาย ก็ซื้อใหม่สิ”
          แต่ผมอยากให้ลองคิดดูครับ

          ถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ทำมาหากินมา 20 ปีแล้ววันหนึ่ง…
           • หม้อหุงข้าวทุกใบลอยไป
           • โต๊ะเก้าอี้ทั้งร้านพังหมด
           • ตู้เย็นจมน้ำไม่ทำงาน
           • เตาแก๊สระเบิด
          ท่านจะรู้สึกยังไงเมื่อมองดูของที่สะสมมาทั้งชีวิตลอยหายไปต่อหน้าต่อตา
          นั่นไม่ใช่แค่ “ของ”นั่นคือความฝันที่พวกเขาสร้างมาทีละวัน ทีละบาท
          สิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่น้ำท่วม — แต่คือความกดดันที่ตามมา

          อีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วครับ
          ใบแจ้งหนี้รถยนต์ - ไม่สนใจว่ารถจมน้ำ ใบแจ้งหนี้บ้าน 
          ไม่สนใจว่าบ้านพังยับ ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเทอม ค่าจ้างลูกน้อง
          ทุกอย่างเดินมาพร้อมกันเหมือนคลื่นลูกที่สอง 
          ที่กำลังจะกลืนกินคนที่เพิ่งหายใจรอดจากคลื่นลูกแรก

          ผมเคยประสบปัญหาทางการเงินมาก่อน 
          ผมรู้ว่าการยืนที่ขอบเหวโดยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะรอดไหม - มันเจ็บแค่ไหน
          แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับหาดใหญ่ตอนนี้มันหนักกว่าที่ผมเคยเจอเป็น 10 เท่า
          พวกเขารอดจากน้ำ - แต่กำลังจะตายเพราะหนี้

          ลองจินตนาการดูครับ
          คุณเพิ่งหนีน้ำมาได้บ้านพัง ร้านพัง รถพัง ทุกอย่างพัง
          แล้วตอนนี้ …
           • ต้องซ่อมบ้าน → ต้องใช้เงินแสน
           • ต้องเปิดร้านใหม่ → ต้องลงทุนใหม่หมด
           • ต้องซ่อมรถ → ค่าซ่อมอาจถึงต้นแสน
           • ต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งหลัง → เป็นแสนอีก
          แต่เงินในมือเหลือ 0 บาท
          ยิ่งกว่านั้น…ยังมีหนี้เดิมที่ต้องจ่ายทุกเดือนอีกด้วย
          นี่ไม่ใช่การลุกขึ้นยืนอีกครั้งนี่คือการถูกบังคับให้วิ่ง Marathon ทั้งที่ขาหัก
          เด็ก ๆ หาดใหญ่ — พวกเขาไม่ได้ขออะไรมาก
          เด็ก ๆ ไม่ได้อยากได้ของเล่นใหม่หรอกครับ
          พวกเขาแค่อยาก…
           • นอนบนที่นอนแห้ง ๆ
           • ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
           • กินข้าวร้อน ๆ สักมื้อ
           • เห็นพ่อแม่ยิ้มได้โดยไม่ต้องบังคับ
          แต่ตอนนี้…พ่อแม่กำลังจมอยู่ในความกดดัน
          ถ้าพ่อแม่จมน้ำทางการเงินเด็ก ๆ จะไม่มีทางขึ้นมาจากความมืดได้เลย

          ผมขอร้องจากใจจริง ๆ
          หาดใหญ่ต้องการความช่วยเหลือ - ตอนนี้เลย ไม่ใช่เดือนหน้า
          อย่าปล่อยให้คนที่เพิ่งรอดจากน้ำกลับมาตายเพราะหนี้
          นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขนี่คือชีวิตจริงของคนไทยหลายหมื่นคน
          ขอให้รัฐบาล สถาบันการเงิน ธนาคารลงมือช่วยด้วยหัวใจ ไม่ใช่แค่นโยบาย
          เพราะตอนนี้…หาดใหญ่กำลังอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ตอนน้ำท่วม
          แต่คือ “ตอนน้ำลดแล้ว”
          ช่วยพวกเขาก่อนที่จะสายเกินแก้ช่วยก่อนที่ทั้งเมืองจะล้มแบบไม่มีวันลุกขึ้นได้อีก”

          #หาดใหญ่ต้องรอด#อย่าปล่อยให้พวกเขาจมอีกครั้ง#เราต้องลุกขึ้นช่วยกันตอนนี้#ชีวิตคนไทยมีค่า

น้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจากเฟซบุ๊ก Chagorn Sopaporn

          ขณะที่เฟซบุ๊ก Chagorn Sopaporn ได้โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า “ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ที่ไม่มีใครอยากพบเจอครับ (ในภาพคือปัจจุบันของนอกเมือง) ขณะนี้ด้านนอกเมืองแห้งแล้ว ด้านในเมืองก็แห้งแล้ว แต่ระหว่างทางเข้า-ออกเมือง และตามซอยต่าง ๆ น้ำยังท่วมสูง เส้นทางหลักในการเข้าเมืองรถยังติดมาก ๆ”
น้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจากเฟซบุ๊ก Chagorn Sopaporn

          ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวหาดใหญ่และทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ทุกครอบครัวกลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง และขอให้วันปกติที่ทุกคนรอคอยกลับมาโดยเร็วที่สุดค่ะ 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เสียงสะท้อนหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ จุดอันตรายที่สุดคือตอนน้ำลด ภูเขาหนี้รอกลืนกิน อัปเดตล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:46:12 1,474 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย