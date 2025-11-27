ตำรวจเปิดตัวเลขผู้เสียชีวิต น้ำท่วมหาดใหญ่ ดับแล้วกว่า 100 ราย เร่งส่งร่างคืนครอบครัว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานพบผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วกว่า 100 ราย เร่งพิสูจน์เอกลักษณ์ จัดห้องเย็นเคลื่อนที่ เพื่อส่งคืนร่างสู่ครอบครัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 รายงานสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 100 ราย ขณะที่ยังมีมากกว่า 20 รายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เนื่องจากไม่พบหลักฐานยืนยันตัวตน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งระดมเจ้าหน้าที่นิติเวช พิสูจน์หลักฐาน และทีมสนับสนุน พร้อมจัดเตรียมห้องเย็นเคลื่อนที่ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถยืนยันตัวบุคคลและส่งศพกลับคืนสู่ครอบครัวได้โดยเร็วที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ