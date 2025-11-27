งงกันใหญ่ ว่อนหนังสือสั่งเด้งด่วน ผกก. หาดใหญ่ ระบุเหตุผลสั้น ๆ คนแห่เดาสาเหตุ

ผกก.สภ.หาดใหญ่ ถูกสั่งช่วยราชการด่วน ระบุเพียง ความจำเป็น-ความเหมาะสม ทำคนต่างสับสนถึงสาเหตุ แห่คาดเดาเบื้องหลังคำสั่งฟ้าผ่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรหาดใหญ่
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 มีการเผยแพร่คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่ 1219/2568 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทน เนื้อหาระบุว่า
"ด้วยเหตุผลความจำเป็น เพื่อความเหมาะสม และให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 มาตรา 68 (5) มาตรา 92 และมาตรา 105 (4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ข้อ 6 (2) ข้อ 9 (3) จึงสั่งการดังนี้
1. ให้ พันตำรวจเอก ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยขาดจากบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิม
2. ให้ พันตำรวจเอก สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากหน้าที่เดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568"
หลังจากประกาศดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวหาดใหญ่จำนวนมากไม่เข้าใจถึงสาเหตุ เพราะมองว่าน้ำท่วมเช่นนี้ตำรวจไม่น่าจะเกี่ยวโดยตรง มองว่าหากจะเด้งควรเป็นหน่วยงานอื่นมากกว่า
ขณะที่บางส่วนแห่คาดเดาเหตุผล เช่น เพราะเหตุการณ์วุ่นวายที่เขต 8 หรือไม่ บ้างมองว่าเป็นการหาแพะของผู้ใหญ่ หรืออาศัยช่วงชุลมุนจัดการโยกย้ายตำแหน่งนี้หรือไม่ เป็นต้น