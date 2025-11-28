เรือนจำ เล่าเบื้องหลังทักษิณ ชินวัตร ถ่ายรูปครอบครัวในชุดนักโทษ ทำไมไม่เปลี่ยนชุด

เรือนจำ เล่าเบื้องหลังทักษิณ ชินวัตร ถ่ายรูปครอบครัวในชุดนักโทษ ทำไมไม่เปลี่ยนชุดเป็นชุดอื่น ทั้งที่กฎระบุอนุญาตว่าเปลี่ยนได้
ภาพจาก ingshin21
จากกรณีที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ลงรูปนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมครอบครัว ขณะที่อยู่ในเรือนจำ พร้อมข้อความว่า เกือบ 2 ชั่วโมงที่เหมือนได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริง ๆ
วันนี้ทางเรือนจำ จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติใกล้ชิด ให้ญาติ ๆ ได้เข้ามาเจอกัน กอดกัน ทานข้าวด้วยกัน แบบไม่ต้องคุยโทรศัพท์ผ่านกระจก ได้เดินตลาดย่อม ๆ ที่พี่ ๆ น้อง ๆ ในเรือนจำทำอาหาร ทำศิลปะมาขาย ได้มีโอกาสอุดหนุนหลายร้านอยู่ค่ะ
แวบนึง รู้สึกเหมือนกลับไปเป็น ด.ญ.แพทองธาร เดินจับมือคุณพ่อ และพี่ ๆ เดินตลาดกันแบบตอนเด็ก ๆ (จริง ๆ พ่อจะชอบตลาดสดมาก เพราะได้เลือกเอง ตามเมนูที่จะทำให้ที่บ้านทานตอนวันอาทิตย์)
ถึงคนที่เป็นห่วงคุณพ่อ ท่านสบายดี รับรู้ถึงความรักความห่วงใย และฝากความเป็นห่วงถึงทุก ๆ คนค่ะ
เล่าเบื้องหลัง ทักษิณ ทำไมไม่เปลี่ยนชุด
ล่าสุด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โหนกระแส รายงานว่า กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงเรื่องนี้ว่า ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยี่ยมญาติ ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว และถ่ายรูปในจุดที่เรือนจำกำหนดไว้ พิมพ์ออกมาเป็นภาพถ่าย จัดจำหน่ายให้ญาติที่ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ภาพดังกล่าวไม่ได้เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือของญาติถ่าย และโครงการนี้ก็จัดมาต่อเนื่องหลายปี มีญาติสมัครใจเข้าใช้บริการจำนวนมาก อีกทั้งเรือนจำเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ผู้ต้องขังเปลี่ยนเป็นชุดปกติ เพื่อให้เข้าบรรยากาศสถานที่ต่าง ๆ แต่นายทักษิณไม่ต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่อย่างใด
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส