ตู้คอนเทนเนอร์ 6 คัน มาถึง รพ. บรรจุร่างผู้เสียชีวิต น้ำท่วมหาดใหญ่ เศร้าเผยตัวเลขล่าสุด

            รถบรรทุกคอนเทนเนอร์แช่แข็ง 6 ตู้ รองรับร่างผู้เสียชีวิต น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่ถูกส่งมายัง รพ.สงขลานครินทร์ ก่อนพิสูจน์ตัวตน ส่งคืนร่างสู่ครอบครัว 

           จากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตหลายราย ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานพบผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วกว่า 100 ราย เร่งพิสูจน์เอกลักษณ์ จัดห้องเย็นเคลื่อนที่ เพื่อส่งคืนร่างสู่ครอบครัวต่อไป

           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โหนกระแส รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางในการรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย โดยให้หน่วยกู้ภัยนำร่างส่งมายังโรงพยาบาลเพื่อบันทึกตามระบบ เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินกระบวนการเยียวยาต่อไป

           ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมแจ้งว่า ขณะนี้มีร่างผู้เสียชีวิตส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องระบุตัวตนตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถมอบร่างให้ญาติรับได้ในทันที
           สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม จะมีการนำตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาอีก 4 ตู้ รวมกับที่มีอยู่เดิม 2 ตู้ เป็นทั้งหมด 6 ตู้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บศพในห้องเก็บศพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

           ขณะที่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นพบว่าอยู่ที่จำนวน 113 ราย
 

ขอบคุณข้อมูลจาก
โหนกระแส, เรื่องเล่าเช้านี้

