โจ๋หาดใหญ่ ขโมยของเซเว่นฯ ตอนน้ำท่วม ซ้ำยังกล้าโพสต์อวด ลั่นฉกมาหลักแสนอยู่ที่นี่หมด !

  
         โจ๋โพสต์อวดของที่ขโมยจากเซเว่นฯ เขต 8 ช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ ขนมาแต่เหล้า เบียร์ บุหรี่ ลั่นอยู่ที่นี่หลักแสนบาท  โซเชียลเดือด หลักฐานมัดตัวสุด  ๆ 


โจ๋หาดใหญ่ ขโมยของเซเว่นตอนน้ำท่วมมูลค่าหลักแสน

         กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันหลายมุม กรณีผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่เข้าไปหยิบสินค้าจากร้านสะดวกซื้อชื่อดังในช่วงน้ำท่วมจนหมดเกลี้ยง บางส่วนกลับไม่ได้โฟกัสที่ของกิน แต่กลับเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ออกไป ซึ่งดูจะไม่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในยามอดอยากแต่อย่างใด

         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์แชร์ภาพของผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่ง โพสต์ภาพในสตอรี่ เป็นภาพของสินค้าหลายอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ รวมถึงเครื่องสำอางใหม่ ๆ ที่ยังไม่ได้แกะ แต่ดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้จะเป็นสินค้าที่ถูกขโมยมาจากร้านสะดวกซื้อดัง พิกัดเขต 8 ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา

         โพสต์ดังกล่าวระบุว่า "ประมาณแสนกว่าบาทอยู่ที่ผม เน้นเหล้า เบียร์ ยาสูบ ใครไม่เปิดผมเปิดเอง" พร้อมแท็กพิกัด "เซเว่น เขต 8"

โจ๋หาดใหญ่ ขโมยของเซเว่นตอนน้ำท่วมมูลค่าหลักแสน



         ภาพดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์เป็นจำนวนมาก มองว่านอกจากจะมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัว ขโมยของในยามวิกฤต ซ้ำยังกลับภูมิใจนำมาโพสต์อวดอย่างไม่อายใคร ซึ่งมีชาวเน็ตบางส่วนได้ทำการแจ้งเรื่องไปยังต้นสังกัดใหญ่ของร้านสะดวกซื้อดังกล่าวแล้ว โดยหลายคนมองว่าหลักฐานครบแบบนี้ น่าจะตามดำเนินคดีได้ไม่ยาก


