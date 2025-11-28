HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า อากาศจะหยุดหนาววันไหน ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

          สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า เป็นอย่างไร จะหยุดหนาวเมื่อไร กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ออกมาแล้ว ความเย็นเหลือไม่กี่วัน

สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา มีการพยากรณ์อากาศ 7 วัน ล่วงหน้า ดังนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชม. (28 พ.ย. 68)


          - ไทยตอนบน-ภาคใต้ตอนบน อากาศเย็นลง อุณหภูมิลด 1-2 องศาเซลเซียส

          - ภาคอีสาน ลดลงอีกเล็กน้อย

          - ระวังสุขภาพ และอัคคีภัยจากอากาศแห้ง ลมแรง

          - เกิดจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนแผ่ปกคลุม

          - ใต้ตอนล่าง ฝนลดลง แต่ยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

          - อ่าวไทยคลื่นสูงราว 2 เมตร / บริเวณมีฝนคลื่นสูงกว่า 2 เมตร

          - ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

พยากรณ์ 7 วัน (28 พ.ย.-4 ธ.ค.)


1. 28-30 พ.ย.

          - ไทยตอนบน-ใต้ตอนบน เย็นลง ลมแรง

          - อีสานลด 3-5 องศา

          - เหนือ กลาง กทม. ตะวันออก ใต้บน ลด 1-3 องศา

          - ระวังอัคคีภัย

          - ใต้ล่าง ฝนลดลง แต่ยังมีฝนหนักบางแห่ง

          - คลื่นอ่าวไทยสูง ~2 เมตร

2. 1-4 ธ.ค.


          - อุณหภูมิไทยตอนบนสูงขึ้น 3-5°C แต่เช้ายังเย็น

          - เหนือ-อีสานยังเย็นถึงหนาว

          - ใต้ล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ข้อควรระวังสำคัญ


          - 28-30 พ.ย. ดูแลสุขภาพจากอากาศหนาว และระวังไฟไหม้

          - ใต้ล่างระวังฝนหนักบางพื้นที่

          - ชาวเรือเลี่ยงพื้นที่ฝนฟ้าคะนองทั้งอ่าวไทย-อันดามัน


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า อากาศจะหยุดหนาววันไหน ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:30:31 11,716 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย