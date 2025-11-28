สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า อากาศจะหยุดหนาววันไหน ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า เป็นอย่างไร จะหยุดหนาวเมื่อไร กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ออกมาแล้ว ความเย็นเหลือไม่กี่วัน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา มีการพยากรณ์อากาศ 7 วัน ล่วงหน้า ดังนี้
พยากรณ์อากาศ 24 ชม. (28 พ.ย. 68)
- ไทยตอนบน-ภาคใต้ตอนบน อากาศเย็นลง อุณหภูมิลด 1-2 องศาเซลเซียส
- ภาคอีสาน ลดลงอีกเล็กน้อย
- ระวังสุขภาพ และอัคคีภัยจากอากาศแห้ง ลมแรง
- เกิดจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนแผ่ปกคลุม
- ใต้ตอนล่าง ฝนลดลง แต่ยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
- อ่าวไทยคลื่นสูงราว 2 เมตร / บริเวณมีฝนคลื่นสูงกว่า 2 เมตร
- ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
พยากรณ์ 7 วัน (28 พ.ย.-4 ธ.ค.)
1. 28-30 พ.ย.
- ไทยตอนบน-ใต้ตอนบน เย็นลง ลมแรง
- อีสานลด 3-5 องศา
- เหนือ กลาง กทม. ตะวันออก ใต้บน ลด 1-3 องศา
- ระวังอัคคีภัย
- ใต้ล่าง ฝนลดลง แต่ยังมีฝนหนักบางแห่ง
- คลื่นอ่าวไทยสูง ~2 เมตร
2. 1-4 ธ.ค.
- อุณหภูมิไทยตอนบนสูงขึ้น 3-5°C แต่เช้ายังเย็น
- เหนือ-อีสานยังเย็นถึงหนาว
- ใต้ล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
ข้อควรระวังสำคัญ
- 28-30 พ.ย. ดูแลสุขภาพจากอากาศหนาว และระวังไฟไหม้
- ใต้ล่างระวังฝนหนักบางพื้นที่
- ชาวเรือเลี่ยงพื้นที่ฝนฟ้าคะนองทั้งอ่าวไทย-อันดามัน