ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาโพสต์แรงวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอนุทิน ท่ามกลางวิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ ย้ำเสียงประชาชนรู้สึกไม่สอดคล้องกับคำชี้แจงของฝ่ายรัฐ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก วิจารณ์หนักถึงการรับมือปัญหา น้ำท่วมหาดใหญ่ ของ รัฐบาลอนุทิน โดยระบุว่าฝ่ายรัฐยืนยันเสียงแข็งว่าไม่มีความผิดพลาดและไม่ได้ล่าช้า แต่กลับสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่จริง พร้อมตั้งคำถามถึงการสื่อสารของรัฐบาลอนุทิน ที่ยืนยันว่าได้ประสานงานครบถ้วน แจ้งให้ชาวบ้านอพยพแล้ว แต่ประชาชนกลับพบว่าหลายอย่างไม่ได้เกิดขึ้นตามที่พูดไว้ ท่ามกลางสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่ยังวิกฤติอย่างหนัก
สำหรับโพสต์ของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ มีดังนี้
"รัฐบาลไม่ผิดพลาด ไม่ล่าช้า ไม่ติดขัด
รัฐบาลประสานเสียงบอก "ไม่ผิด" คุยรู้เรื่องหมด ประสานงานเรียบร้อย
แจ้งชาวบ้านให้อพยพแล้ว แต่ไม่ทำเอง
นายกฯ บอกจะอยู่หาดใหญ่จนกว่าน้ำจะลด แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงบอกจะไป ๆ มา ๆ
อนุทินปากไวเสมอ พูดก่อนคิด ท่าทีจึงกลับไปกลับมา
แทนที่จะตั้งใจทำงานแก้ไขสถานการณ์
เพราะเอาจริง ๆ ชาวบ้านไม่ได้คิดว่ารัฐบาลจะทำได้ดีอยู่แล้ว
บางคนในรัฐบาลโยนให้ท้องถิ่น บอกได้งบประมาณไปมากแล้ว
ไม่กล้าเผชิญความจริง แล้วยังไปโทษประชาชน กับท้องถิ่นแทน
งานนี้เกินท้องถิ่นจะรับไหว และไม่ใช่เวลามาโยนบาปกัน
ถึงเวลาต้องมาแก้ไขสถานการณ์
ยามวิกฤต คือ บทพิสูจน์ภาวะผู้นำ
นายกฯ อนุทิน นั่งควบรัฐมนตรีมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน
แต่เมื่อโดนกดดันจากวิกฤต แทนที่จะควบคุมอารมณ์ ดันกลับไปกลับมา คำสั่งก็ออกมารัวๆ แต่งตั้งคนทำงานซ้อนกัน ทั้งธรรมนัส ผบ.สส. ปลัดมหาดไทย ผู้ว่า
ปากก็บอกว่าประสานงานกันตลอด แต่ที่จริงยังไม่รู้ว่าใครอยู่ไหน
ทั้งที่ นายกฯ หนู นั่งควบรัฐมนตรีมหาดไทย มีหน้าที่โดยตรง
แต่ไม่ยอมเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ด้วยตัวเอง กลับไปแต่งตั้งคนอื่นออกหน้าแทน
อย่างเดียวที่เห็นชัด คือ ภาพซ้ำซากโบร่ำโบราณ
ลงพื้นที่แจกของ ทำท่าตรวจน้ำท่วม ผัดกับข้าวโชว์นักข่าว
แล้วยืนยันว่า "รัฐบาลไม่ได้ผิดพลาด ไม่ล่าช้า ไม่ติดขัด"
สวนทางกับความรู้สึกของประชาชน
ส่วนโฆษกรัฐบาลบอก มีคนตายแค่ 6-7 ศพ
จน เปิ้ล นาคร ที่อยู่ในพื้นที่จริงถึงกับสวนด้วยความคับแค้นใจว่า
"อยากจะถุยน้ำลายใส่"
หากเป็นรัฐบาลที่จริงใจ ต้องกล้ายอมรับเสียงสะท้อนจากประชาชน เหมือนประเทศญี่ปุ่น
ก้มหัวขอโทษ ยอมรับผิด
ไม่ใช่ยังทำตัวเหมือนว่าถูกใส่ร้าย ประชาชนไม่เข้าใจ คิดไปเอง
ในเมื่ออาสามาทำหน้าที่เพื่อบ้านเมือง
แต่ยอมรับความจริงไม่ได้ ทนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็น
ประชาชนก็ดูเอาไว้เถิด ว่าใครเป็นใคร
อย่างไรก็ตาม เสียงวิจารณ์ของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ กลายเป็นอีกหนึ่งแรงสะเทือนต่อ รัฐบาลอนุทิน ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังจับตาการแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ซึ่งยังต้องการความร่วมมือและภาวะผู้นำที่มั่นคงกว่าที่เป็นอยู่
ทีมงานขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านในเหตุการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ขอให้ความเดือดร้อนคลี่คลายลงโดยเร็ว และให้ทุกคนกลับสู่ชีวิตปกติอย่างปลอดภัยค่ะ