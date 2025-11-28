แชร์ว่อน น้ำท่วมหาดใหญ่ ทำความลับโผล่ เม็ดส้ม ๆ ลอยมาตามสายน้ำ ใครเห็นก็มองว่าใช่

ไวรัล เม็ดสีส้มปริศนาลอยเกลื่อน น้ำท่วมหาดใหญ่ ชาวเน็ตคาดเดาว่าอาจเป็น ยาบ้า แห่วิเคราะห์ต้นตอมาหลุดจากจุดไหน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปภาพไม่คาดคิดที่พบเจอจากสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อมีวัตถุปริศนา ลักษณะเม็ดกลม ๆ สีส้ม ลอยมากับน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
เบื้องต้นคาดว่า เม็ดปริศนาสีส้ม อาจจะเป็น ยาบ้า หรือ ยาม้า ซึ่งถือเป็นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งถูกซุกซ่อนไว้บางจุด แต่พอเจอน้ำท่วมสูงจึงหลุดลอยออกมา จนหลายคนตั้งชื่อคลิปนี้ว่า ม้าลอยน้ำ หรือ ม้าน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA