แชร์ว่อน น้ำท่วมหาดใหญ่ ทำความลับโผล่ เม็ดส้ม ๆ ลอยมาตามสายน้ำ ใครเห็นก็มองว่าใช่


            ไวรัล เม็ดสีส้มปริศนาลอยเกลื่อน น้ำท่วมหาดใหญ่ ชาวเน็ตคาดเดาว่าอาจเป็น ยาบ้า แห่วิเคราะห์ต้นตอมาหลุดจากจุดไหน 



ม ม้า ลอยน้ำ !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA

            วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปภาพไม่คาดคิดที่พบเจอจากสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อมีวัตถุปริศนา ลักษณะเม็ดกลม ๆ สีส้ม ลอยมากับน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก

            เบื้องต้นคาดว่า เม็ดปริศนาสีส้ม อาจจะเป็น ยาบ้า หรือ  ยาม้า ซึ่งถือเป็นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งถูกซุกซ่อนไว้บางจุด แต่พอเจอน้ำท่วมสูงจึงหลุดลอยออกมา จนหลายคนตั้งชื่อคลิปนี้ว่า ม้าลอยน้ำ หรือ ม้าน้ำ

ม ม้า ลอยน้ำ !?
ม ม้า ลอยน้ำ !?
ม ม้า ลอยน้ำ !?
            ขณะที่ความเห็นของชาวเน็ตบางส่วน หนีไม่พ้นจับไปโยงกับสถานการณ์วุ่นวายในพื้นที่ เขต 8 ที่มีกลุ่มคนบางส่วนดูจะไม่เต็มใจให้กู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยผู้คน รวมทั้งยังมีการยิงปืนข่มขู่ จนอาจนำไปสู่การสั่งเด้ง ผู้กำกับ สภ.หาดใหญ่ หรือไม่ 









