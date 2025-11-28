โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดมูลค่าความเสียหาย หลังน้ำท่วม 5 วัน ประมวลภาพสถานการณ์

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดมูลค่าความเสียหาย หลังน้ำท่วมหาดใหญ่นาน 5 วัน ตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้ว แต่ก็รักษาได้แค่ครึ่งเดียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลหาดใหญ่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีการโพสต์ภาพสถานการณ์น้ำท่วมช่วงคืนที่ผ่านมา ความสูงประมาณ 3 เมตร ไหลเชี่ยวต่อเนื่องนานกว่า 5 วัน พร้อมเปิดมูลค่าความเสียหายเข้าหลักพันล้านบาท อุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพดีพังยับ
สถานการณ์ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน
- หน้า รพ. ยังมีน้ำท่วมขัง แต่น้ำลดจนรถเล็กสามารถเข้าไปได้
- ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยล้างไต ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่อื่น
- การบริการผู้ป่วยใน ให้บริการได้ 50% จากศักยภาพ
- ผู้ป่วยฉุกเฉิน ย้ายห้องฉุกเฉินไปแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 2
