HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดมูลค่าความเสียหาย หลังน้ำท่วม 5 วัน ประมวลภาพสถานการณ์

 
          โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดมูลค่าความเสียหาย หลังน้ำท่วมหาดใหญ่นาน 5 วัน ตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้ว แต่ก็รักษาได้แค่ครึ่งเดียว




น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลหาดใหญ่

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีการโพสต์ภาพสถานการณ์น้ำท่วมช่วงคืนที่ผ่านมา ความสูงประมาณ 3 เมตร ไหลเชี่ยวต่อเนื่องนานกว่า 5 วัน พร้อมเปิดมูลค่าความเสียหายเข้าหลักพันล้านบาท อุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพดีพังยับ

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลหาดใหญ่

สถานการณ์ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน


          - หน้า รพ. ยังมีน้ำท่วมขัง แต่น้ำลดจนรถเล็กสามารถเข้าไปได้

          - ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยล้างไต ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่อื่น

          - การบริการผู้ป่วยใน ให้บริการได้ 50% จากศักยภาพ

          - ผู้ป่วยฉุกเฉิน ย้ายห้องฉุกเฉินไปแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 2

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลหาดใหญ่

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลหาดใหญ่
น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลหาดใหญ่



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดมูลค่าความเสียหาย หลังน้ำท่วม 5 วัน ประมวลภาพสถานการณ์ อัปเดตล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:50:45 1,065 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย