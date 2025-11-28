HILIGHT
คำถามบีบหัวใจ … “แล้วพ่อล่ะ” ยายไม่รู้ร่างตาอยู่ตรงหน้า หลังน้ำท่วมหาดใหญ่

 
            น้ำท่วมหาดใหญ่เริ่มคลี่คลาย แต่เรื่องราวหนึ่งกลับจุกอกจนพูดไม่ออก ยายถามหาตาไม่รู้ว่าร่างยังอยู่ตรงหน้า หลังน้ำท่วมหาดใหญ่
น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Fahsai Sirirat 

             สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลง แต่ความเสียหายที่ตามมาหนักหนากว่าภาพที่เห็น บ้าน รถ ถนน รวมถึงชีวิตที่ไม่ควรสูญเสียไป หนึ่งในเรื่องราวที่สะเทือนใจที่สุด ถูกบันทึกผ่านเฟซบุ๊กของ Fahsai Sirirat ที่เล่าถึง "เคสดำ" ของครอบครัวหนึ่ง เรื่องที่อ่านแล้วจุกจนหายใจติดขัด

             เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในน้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อคุณยายสูงวัยถูกอพยพออกมาพร้อมลูกชาย แต่ยายไม่รู้เลยว่า ร่างที่คลุมผ้าอยู่ข้างหน้า คือคุณตาที่จากไปแล้ว ยายยังพูดถึงตาตลอดทาง ถามลูกชายซ้ำ ๆ ว่า "ทำไมเราไปกันสองคน แล้วพ่อล่ะ" ขณะที่ลูกชายทำได้เพียงกลืนก้อนสะอื้น ห้ามตัวเองไม่ให้ร้อง เพราะยังไม่สามารถบอกความจริงกับแม่ได้


น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Fahsai Sirirat 


น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Fahsai Sirirat 

              สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้คุณยายไม่ได้ทานข้าวมา 4- 5 วัน ตั้งแต่น้ำเริ่มท่วม กระทั่งทางทีมคุณ  Fahsai Sirira เข้าไปพบจึงได้อาหารเป็นมื้อแรก ความจริงจึงถูกปิดไว้ก่อน เพราะกลัวว่าหากบอกในตอนนั้น คุณยายอาจรับไม่ไหว  

              เมื่อเรื่องราวถูกเผยแพร่ คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ หลายคนตั้งคำถามเชิงสั่นสะเทือนว่า หากระบบการช่วยเหลือในน้ำท่วมหาดใหญ่ทำงานได้เร็วขึ้น ชีวิตคุณตาอาจไม่ต้องจบลงแบบนี้ หลายความเห็นบอกว่า "บั้นปลายชีวิต คุณตาควรได้นั่งข้างคุณยาย มองหลานวิ่งเล่น ไม่ใช่จากไปอย่างโดดเดี่ยวเพราะภัยพิบัติ"

              ชาวเน็ตอีกจำนวนมากสะเทือนใจกับภาพลูกชายที่ "รู้ทุกอย่าง แต่พูดไม่ได้" ต้องเก็บความจริงไว้ในอก รอให้แม่กินข้าว กินน้ำ และมีแรงมากพอก่อนจะบอกความจริง ความเจ็บปวดที่คนภายนอกแค่เห็นยังกลั้นน้ำตาไม่อยู่ โดยเฉพาะในวันที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้หลายครอบครัวต้องเสียมากกว่าสิ่งของ แต่นี่คือการสูญเสียคนที่รักที่สุดในชีวิต

              ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ หลายคนยังกล่าวขอบคุณทีมกู้ภัยและอาสาที่ทำงานหนักที่สุดในช่วงวิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ แม้ต้องเสี่ยงชีวิต ฝ่าฝน ตากลม บางรายบาดเจ็บแต่ก็ไม่หยุดช่วย ซึ่งหากไม่มีพวกเขา หลายครอบครัวอาจไม่รอดชีวิตออกมา

              ทีมงานกระปุกดอทคอมขอส่งกำลังใจอย่างสุดหัวใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านในเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ขอให้ทุกชีวิตกลับสู่ความปลอดภัย ความปกติ และความอบอุ่นเดิมได้ในเร็ววันนะคะ … สู้ ๆ ๆ ค่ะ 

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Fahsai Sirirat 

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Fahsai Sirirat 

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Fahsai Sirirat

คำถามบีบหัวใจ … "แล้วพ่อล่ะ" ยายไม่รู้ร่างตาอยู่ตรงหน้า หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ อัปเดตล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2568
