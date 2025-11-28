HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่า เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ผวา ถูกแก๊งโจ๋บุกทุบรถกลางสี่แยก ปมถังปริศนาที่เขต 8

            เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ กลับมาเก็บของที่ร้านใกล้เขต 8 กลับถูกกล่าวหาขโมยถังน้ำ ก่อนโดนตามไล่ทุบรถกลางสี่แยก คนคาใจในถังมีอะไร? 

เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ ถูกตามทุบรถกลางแยก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย ศิวพร

            วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์วุ่นวายในพื้นที่หาดใหญ่ หลังมีกลุ่มชายบุกทุบรถกลางถนนด้วยความโมโห ท่ามกลางสายตาประชาชนที่ต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เบื้องต้นพบว่าพิกัดอยู่ที่ถนนท่าเคียน

เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ ถูกตามทุบรถกลางแยก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย ศิวพร

            ต่อมาอีกคลิปที่สอบถาม เจ้าของร้านหมูกระทะท่าเคียน ซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ถูกกลุ่มคนบุกมาทำลายเสียหาย เล่าใจความว่า เจ้าของร้าน ซึ่งติดน้ำท่วมอยู่ที่ เขต 8 มานาน 6 วัน ตั้งใจจะเดินทางเข้ามาเอาของและเคลียร์สภาพร้านที่ย่านท่าเคียน

            แต่ที่หน้าร้านมีถังน้ำสีฟ้า ลอยน้ำมาติดอยู่พอดี และมีชายกลุ่มหนึ่งเข้ามากล่าวหาว่า ทางร้านจะมาขโมยถังของพวกเขา ทั้งที่ตั้งใจจะเข้าไปเก็บของในร้านเท่านั้น ส่วนถังนั้นมันมากองอยู่แถวหน้าร้านพอดี

เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ ถูกตามทุบรถกลางแยก
ภาพจาก Army Military Force


            หลังจากเก็บของที่ร้านจึงขับรถกลับ แต่ชายกลุ่มดังกล่าว ขี่รถตามมา จนถึงไฟแดงสี่แยกท่าเคียน แล้วปาของบางอย่างใส่รถ จนกระจกแตกกระจายเต็มถนน ก่อนลงไปเอาไม้ทุบซ้ำ แม้พยายามอธิบายว่าตนเองเป็นเจ้าของร้าน แต่อีกฝ่ายไม่ฟัง กล่าวหาว่าจะไปขโมยของของเขา ด่าว่าเห็นแก่ตัว  

เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ ถูกตามทุบรถกลางแยก
ภาพจาก Army Military Force

            หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป ต่างก็สร้างความข้องใจให้กับผู้คนที่ติดตามข่าวสารน้ำท่วมหาดใหญ่อีกครั้ง มองว่าทำไมเรื่องที่รุนแรงผิดกฎหมาย ต้องเกิดกับ เขต 8 ตลอด พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า ในถังดังกล่าวมีอะไรที่ไม่อยากให้คนอื่นรับรู้หรือไม่

เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ ถูกตามทุบรถกลางแยก
ภาพจาก Army Military Force

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่า เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ผวา ถูกแก๊งโจ๋บุกทุบรถกลางสี่แยก ปมถังปริศนาที่เขต 8 โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:00:40 2,571 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย