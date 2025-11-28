ดราม่า เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ผวา ถูกแก๊งโจ๋บุกทุบรถกลางสี่แยก ปมถังปริศนาที่เขต 8

เจ้าของร้านหมูกระทะหาดใหญ่ กลับมาเก็บของที่ร้านใกล้เขต 8 กลับถูกกล่าวหาขโมยถังน้ำ ก่อนโดนตามไล่ทุบรถกลางสี่แยก คนคาใจในถังมีอะไร?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย ศิวพร
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์วุ่นวายในพื้นที่หาดใหญ่ หลังมีกลุ่มชายบุกทุบรถกลางถนนด้วยความโมโห ท่ามกลางสายตาประชาชนที่ต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เบื้องต้นพบว่าพิกัดอยู่ที่ถนนท่าเคียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย ศิวพร
ต่อมาอีกคลิปที่สอบถาม เจ้าของร้านหมูกระทะท่าเคียน ซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ถูกกลุ่มคนบุกมาทำลายเสียหาย เล่าใจความว่า เจ้าของร้าน ซึ่งติดน้ำท่วมอยู่ที่ เขต 8 มานาน 6 วัน ตั้งใจจะเดินทางเข้ามาเอาของและเคลียร์สภาพร้านที่ย่านท่าเคียน
แต่ที่หน้าร้านมีถังน้ำสีฟ้า ลอยน้ำมาติดอยู่พอดี และมีชายกลุ่มหนึ่งเข้ามากล่าวหาว่า ทางร้านจะมาขโมยถังของพวกเขา ทั้งที่ตั้งใจจะเข้าไปเก็บของในร้านเท่านั้น ส่วนถังนั้นมันมากองอยู่แถวหน้าร้านพอดี
ภาพจาก Army Military Force
หลังจากเก็บของที่ร้านจึงขับรถกลับ แต่ชายกลุ่มดังกล่าว ขี่รถตามมา จนถึงไฟแดงสี่แยกท่าเคียน แล้วปาของบางอย่างใส่รถ จนกระจกแตกกระจายเต็มถนน ก่อนลงไปเอาไม้ทุบซ้ำ แม้พยายามอธิบายว่าตนเองเป็นเจ้าของร้าน แต่อีกฝ่ายไม่ฟัง กล่าวหาว่าจะไปขโมยของของเขา ด่าว่าเห็นแก่ตัว
ภาพจาก Army Military Force
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป ต่างก็สร้างความข้องใจให้กับผู้คนที่ติดตามข่าวสารน้ำท่วมหาดใหญ่อีกครั้ง มองว่าทำไมเรื่องที่รุนแรงผิดกฎหมาย ต้องเกิดกับ เขต 8 ตลอด พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า ในถังดังกล่าวมีอะไรที่ไม่อยากให้คนอื่นรับรู้หรือไม่
ภาพจาก Army Military Force