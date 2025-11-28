กัน จอมพลัง ตอบชัด เกิดอะไรขึ้นตอนเข้าเขต 8 ช่วยน้ำท่วมสงขลา หลัง นายกแป้น กล่าวถึง

กัน จอมพลัง รีบชี้แจง หลัง นายกแป้น กล่าวว่านำทางให้เข้าช่วยน้ำท่วม หาดใหญ่ เขต 8 ความจริงคือทีมเจาะทางเข้าไปเองทั้งหมด ไม่มีใครพาหรือนำทางให้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 นายกแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ช่วงหนึ่งมีการกล่าวว่า หลังประกาศอพยพ 100% จึงได้พาผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในเทศบาลอพยพไปยัง ม.อ. ก่อนไปประชุมที่ในค่ายเสนาณรงค์
และเมื่อไม่มีคนนำทางคนเข้าไปช่วยในเขต 8 ของหาดใหญ่ ตนเองได้นำทางทีมกัน จอมพลังเข้าทางบางแฟบ เพราะเขาก็ไม่รู้พื้นที่ เพื่อเข้าไปในเขต 8 หาดใหญ่ วันนั้นตนเป็นคนนำทางเอง ซึ่งคุณกัน จอมพลังเขาก็ถ่ายคลิปอยู่ หลังจากนั้นก็กลับมานอนกับผู้ประสบภัยอยู่ที่ศูนย์ดับเพลิงวัดโพรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กัน จอมพลัง ช่วยสู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กัน จอมพลัง ช่วยสู้
กัน ระบุในคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "ตอนแรกท่านบอกผมว่าเขต 3 กับ 4 อยากให้ช่วย ถ้าช้าจะมีคนตุย ผมจึงให้ทีมหันไปช่วย 3 กับ 4 ก่อน แต่สุดท้ายมารู้ว่า 3 กับ 4 ที่ท่านบอกคือเขต 8 ที่ผมเข้าไปเมื่อวานตอนเจอท่านครับ ซึ่งมันเป็นทางเข้าพิเศษครับพวกผมเจาะกันเอง"