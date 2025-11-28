ราชกิจจานุเบกษาประกาศ นางสาวไทย พงศธรจริง พ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ นางสาวไทย พงศธรจริง พ้นตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้
ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นางสาวไทย พงศธรจริง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เนื่องจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า กระทำการไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ และประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามมาตรา 25(4) แห่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 แห่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 27 (5) และมาตรา 27/1 (3) แห่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568