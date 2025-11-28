นพ.สมนึก แจ้งปิดคลินิก จาก น้ำท่วมหาดใหญ่ อ่านเมนต์แล้วใจฟู ผลงานประจักษ์ตลอด 18 ปี

นพ.สมนึก หมอสูติชื่อดังประกาศปิดคลินิก หลังเปิดมากว่า 18 ปี สูญเสียหนักจาก น้ำท่วมหาดใหญ่ คนไข้แห่ใจหาย พร้อมขอบคุณที่ดูแลมอบชีวิตใหม่ให้หลายครอบครัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช
จากสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะคนทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมสูงอย่างกะทันหัน แม้น้ำจะลงแล้วก็ยังไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 นพ.สมนึก วีระนรพานิช โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพบริเวณหน้าคลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช คลินิกสูติ-นรีเวช และมีบุตรยาก ที่ได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมครั้งล่าสุด พร้อมกับประกาศข่าวเศร้าว่าจำเป็นต้องปิดคลินิกอย่างถาวรจากความเสียหายในครั้งนี้
พร้อมระบุข้อความว่า ปิดคลินิกอย่างถาวรแล้วครับ 18 ปีที่ให้การดูแลรักษาคนที่มีลูกยาก เริ่มบุกเบิกจากศูนย์ จนคนรู้จักทั่วประเทศ ขอเก็บความภูมิใจไว้กับตัวแล้วกัน สังเวยน้ำท่วมหาดใหญ่ 68
ปรากฏว่าโพสต์นี้กลายเป็นเรื่องราวชวนใจหาย ซึ่งถูกแชร์ออกไปกว่า 1 หมื่นครั้ง ซึ่งพบว่ามีคนไข้ที่เคยมาที่คลินิกแห่งนี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ พร้อมกับชื่นชมคุณหมอที่ช่วยเหลือเรื่องการดูแลตั้งครรภ์ และดูแลปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก จนหลาย ๆ คนต่างได้มีลูกน้อยสมความตั้งใจเป็นจำนวนมาก
ตัวอย่างคอมเมนต์ที่มาร่วมให้กำลังใจคุณหมอสมนึก วีระนรพานิช เช่น
- นั่งอ่าน comment. มีน้ำตาซึมเลย … ภัยพิบัติ ความคลาดเคลื่อน รัฐบาลที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เสียสิ่งดี ๆ ในสังคมโดยสิ้นเชิง เศร้าใจ และหดหู่ เป็นกำลังใจให้คุณหมอดี ๆ ครับ
- คุณหมอ สนใจจะ move มา กทม มั้ยครับ ยินดีจะหาพื้นที่ให้ครับผม เสียดายความสามารถคุณหมอครับ
- เป็นกำลังใจให้คุณหมอนะครับ อ่านคอมเม้นต์แล้วชื่นใจแทน
- ขอบคุณคุณหมอมากๆๆนะคะ คอปเตอร์ลูกชายคนโต ฝีมือคุณหมอทำ iui กัปตัน ลูกชายคนน้อง คุณหมอทำคลอดให้ #คุณหมอสมนึก
- เด็กหาดใหญ่และพื้นที้ใกล้เคียง เจริญเติบโตมากับอาจารย์หมอ หลายๆตนฝากความหวังไว้ที่คลินิคแห่งนี้ เสียดายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือราคาสูงๆ และความทรงจำดีๆณ.ที่แห่งนี้ เป็นกำลังใจให้อาจารย์สมนึกคนเก่งค่ะ
- เห็นคอมเม้นหลายคนพร้อมรูปของน้อง ๆ ที่คุณหมอช่วยให้เขาได้ลืมตาดูโลกและเติบโตอย่างดีแล้วรู้สึกยิ้มตามเลยค่ะ ทุกคนล้วนเคารพและรักคุณหมอมากนะคะ ขอให้อุปสรรคครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณหมอได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ และก้าวไปสู่เส้นทางที่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ
- กำลังใจ ให้คุณหมอค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ 9/11/58 ตอนนี้ 10 ขวบ สูง155 น้ำหนัก70 เรียนได้เกรด 4 เกือบทุกวิชา ไม่มีคุณหมอ พ่อกับแม่ ก็ไม่มีเด็กอ้วนคนนี้ค่ะ ขอบคุณมากๆๆ สุ้ๆๆๆนะค่ะ
- ลูกชายคุณหมอ ครบ 12ปีครับ (มาจากหลอดแก้ว) ขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรง หลังจากนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดี ๆ มาแทนที่นะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
- ลูกชายคนแรก คุณหมอผ่าคลอดให้ ตอนนี้เป็นหนุ่ม กำลังจะ10ขวบบริบูรณ์ ส่งกำลังใจให้คุณหมอค่ะ ลูกชายติดน้ำท่วมเหมือนกัน
- ใจหายค่ะ คุณหมอเก่ง และมีความสามารถขอบคุณคุณหมอของน้องแฝด ทำให้บ้านนี้สมหวังได้ลูกแฝดชายหญิง เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ
- ใจหายเลยค่ะอาจารย์ ถ้าไม่มีอาจารย์ ก็ไม่มีเด็กผู้หญิงที่ตอนนี้ อายุ 13 ขวบแล้ว ที่เป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัว ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะ ระลึกถึงบุญคุณของอาจารย์เสมอ
- ฮืออออ ใจหายเลยค่ะหมอ ขอบคุณทุกๆการดูแลและความใส่ใจต่อการดูแลให้ผู้หญิงคนนี้มีลูกได้สำเร็จนะคะ ตอนนี้น้อง2ขวบกว่าแล้ว แข็งแรงมากๆค่ะ
- เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอ และขอขอบคุณมากๆที่ทำให้หนูทำเด็กหลอดแก้วสำเร็จ ไม่อยากให้คุณหมอปิดคลินิกถาวรนะคะ เสียดายความสามารถคุณหมอเก่งจริงๆคะ ทุกคนที่มีบุตรยากยังรอคุณหมออยู่นะคะ รักคุณหมอนะคะ
- ขอบคุณคุณหมอมาก ๆ ค่ะครอบครัวเรามีเจ้าตัวเล็กได้เพราะคุณหมอช่วย แต่ไม่ปิด ดีกว่านะคะ คุณหมอคือความหวังของหลายครอบครัวค่ะ
- เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอ ขอบคุณคุณหมอที่ดูแลอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่พบ ตั้งครรภ์ คลอด คุณหมอทำให้เด็กตัวน้อยได้เข้ามาเติมเต็มครอบครัวของเรา ตอนนี้ลูกสาว 8 ขวบแล้ว พวกเราจะคิดถึงคุณหมอเสมอ สู้ๆ นะคะ
