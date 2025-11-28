เผยความจริงศูนย์พักพิงน้ำท่วมหาดใหญ่ ม.อ. นักศึกษา อาจารย์ และภาคประชาชนคิดเอง ทำเอง 100% ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ #อย่าเคลมเก่ง
ภาพจากเฟซบุ๊ก Prince of Songkla University, Trang Campus
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้ ได้เห็นภาพความร่วมมือจากมูลนิธิ อาสาสมัคร และภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง ขณะที่หลายหน่วยงานภาครัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขาดการสื่อสารและการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้า ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงไม่ทันท่วงที
ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ยังคงวิกฤต มีข่าวหลุดลอยออกมาว่าอาจมีบางหน่วยงานพยายามอ้างอิงผลงานการช่วยเหลือ โดยหนึ่งในนั้นคือศูนย์พักพิงที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอาจถูกนำไปกล่าวอ้างว่าเป็นผลงานของภาครัฐที่เข้ามาเร่งช่วยเหลือ
ล่าสุด มีเฟซบุ๊กท่านหนึ่งที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้โพสต์ข้อความชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเกิดจากความคิดริเริ่มและการลงมือปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยล้วน ๆ 100% โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางหรือจังหวัดสงขลาแต่อย่างใด พร้อมระบุว่า เป็นการช่วยเหลือกันเองของประชาชนจากทุกสารทิศ ไม่มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางหรือจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่น้อย พร้อมติดแฮชแท็กชัดเจนว่า #อย่าเคลมเก่ง #มีความละอายใจบ้าง
ชาวเน็ตหลายคนยืนยันว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คิดเองและจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเต็มใจช่วยเหลือโดยไม่มีใครบังคับ เป็นการกระทำที่เกิดจากความเห็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของพระบิดา โดยไม่มีหน่วยงานภาครัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ต้น
ตัวอย่างคอมเมนต์ เช่น
- ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าและบุคลากรในมอ.ทุกท่านครับ
- น้องๆนักศึกษาเหนื่อยมากๆๆๆๆ ทำกันตลอดเวลา
- น้องเก่งมาก คนที่ทำแอพจากจุฬาก็เก่ง เด็ก มอ ยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จพระบิดา "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"
- สะใจโพสนี่มากค่าาาาาา
- ขอยืนยันว่า มอ คิดเอง จัดการเองทั้งหมด นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเต็มใจช่วยเหลือไม่มีใครบังคับ
- ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1
- พี่ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าและบุคลากรในมอ.ทุกท่านคะ ซึ่งลูกชายก็เป็นนักศึกษาใน มอด้วยคะ
- จริงค่ะ นักศึกษา และ พี่ ๆ บุคคากรเขาทำด้วยใจที่เห็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของพระบิดา ไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งไม่ได้ยื่นมือเข้ามาตั้งแต่ต้น
- ไม่เครมเอาผลงานเดี๋ยวโดนเด้งคับ
- มอ.คือสุดจริง ยอดเยี่ยมมากๆ
เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเองอย่างแท้จริง โดยศูนย์พักพิงที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเครื่องยืนยันว่า เมื่อรัฐไม่ทันการ ประชาชนก็สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ด้วยน้ำใจและความมุ่งมั่นที่จะเห็นเพื่อนมนุษย์ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน
ทีมงานขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน ขอให้ผ่านพ้นความยากลำบากครั้งนี้ และกลับสู่ชีวิตปกติได้โดยเร็ว ขอให้ทุกคนปลอดภัย แข็งแรง และมีพลังใจเดินต่อไปค่ะ
