ละอายใจบ้าง ! ศูนย์พักพิงน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ ม.อ. ภาครัฐไม่เกี่ยว อย่าเคลมเก่ง

 
            เผยความจริงศูนย์พักพิงน้ำท่วมหาดใหญ่ ม.อ. นักศึกษา อาจารย์ และภาคประชาชนคิดเอง ทำเอง  100% ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ #อย่าเคลมเก่ง 

ภาพจากเฟซบุ๊ก Prince of Songkla University, Trang Campus  

              สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้ ได้เห็นภาพความร่วมมือจากมูลนิธิ อาสาสมัคร และภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง ขณะที่หลายหน่วยงานภาครัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขาดการสื่อสารและการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้า ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงไม่ทันท่วงที

              ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ยังคงวิกฤต มีข่าวหลุดลอยออกมาว่าอาจมีบางหน่วยงานพยายามอ้างอิงผลงานการช่วยเหลือ โดยหนึ่งในนั้นคือศูนย์พักพิงที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอาจถูกนำไปกล่าวอ้างว่าเป็นผลงานของภาครัฐที่เข้ามาเร่งช่วยเหลือ

              ล่าสุด มีเฟซบุ๊กท่านหนึ่งที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้โพสต์ข้อความชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเกิดจากความคิดริเริ่มและการลงมือปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยล้วน ๆ 100% โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางหรือจังหวัดสงขลาแต่อย่างใด พร้อมระบุว่า เป็นการช่วยเหลือกันเองของประชาชนจากทุกสารทิศ ไม่มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางหรือจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่น้อย พร้อมติดแฮชแท็กชัดเจนว่า #อย่าเคลมเก่ง #มีความละอายใจบ้าง 

              การโพสต์ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต โดยมีผู้คนเข้ามาส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมชื่นชมการทำงานของนักศึกษาที่ทุ่มเททำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

              ชาวเน็ตหลายคนยืนยันว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คิดเองและจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเต็มใจช่วยเหลือโดยไม่มีใครบังคับ เป็นการกระทำที่เกิดจากความเห็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของพระบิดา โดยไม่มีหน่วยงานภาครัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ต้น

ตัวอย่างคอมเมนต์ เช่น 


              - ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าและบุคลากรในมอ.ทุกท่านครับ 

              - น้องๆนักศึกษาเหนื่อยมากๆๆๆๆ ทำกันตลอดเวลา 

              - น้องเก่งมาก คนที่ทำแอพจากจุฬาก็เก่ง เด็ก มอ ยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จพระบิดา "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" 

              - สะใจโพสนี่มากค่าาาาาา

              - ขอยืนยันว่า มอ คิดเอง จัดการเองทั้งหมด นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเต็มใจช่วยเหลือไม่มีใครบังคับ

              - ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1 

              - พี่ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าและบุคลากรในมอ.ทุกท่านคะ ซึ่งลูกชายก็เป็นนักศึกษาใน มอด้วยคะ

              - จริงค่ะ นักศึกษา และ พี่ ๆ บุคคากรเขาทำด้วยใจที่เห็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของพระบิดา ไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งไม่ได้ยื่นมือเข้ามาตั้งแต่ต้น

              - ไม่เครมเอาผลงานเดี๋ยวโดนเด้งคับ

              - มอ.คือสุดจริง ยอดเยี่ยมมากๆ
  
              เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเองอย่างแท้จริง โดยศูนย์พักพิงที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเครื่องยืนยันว่า เมื่อรัฐไม่ทันการ ประชาชนก็สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ด้วยน้ำใจและความมุ่งมั่นที่จะเห็นเพื่อนมนุษย์ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน
 
              ทีมงานขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน ขอให้ผ่านพ้นความยากลำบากครั้งนี้ และกลับสู่ชีวิตปกติได้โดยเร็ว ขอให้ทุกคนปลอดภัย แข็งแรง และมีพลังใจเดินต่อไปค่ะ
 
โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:43:07
