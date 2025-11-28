กสทช. ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่น้ำท่วม โทร. ฟรี 100 นาที – เน็ต 10 GB ไม่ต้องกดรับสิทธิ

กสทช. ออกมาตรการฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบโทร. ฟรี 100 นาที พร้อมเน็ตใช้งาน 10 GB ใช้ได้ทันทีไม่ต้องกดรับสิทธิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับค่ายโทรศัพท์มือถือ มอบบริการโทรฟรี 100 นาที และอินเทอร์เน็ต 10 GB ให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ใช้งานได้ 15 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2568 โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ และจะมี SMS แจ้งยืนยัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กสทช.
- ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน ขยายระยะเวลาการใช้งานออกไป 30 วัน
- ผู้ใช้บริการระบบรายเดือน ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการออกไปอีก 30 วัน
สำนักงาน กสทช. ขอร่วมส่งกำลังใจ เคียงข้างประชาชน และร่วมต่อสู้ร่วมกัน เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยไว
