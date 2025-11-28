เปิดรูปต้นเหตุ ต๊อด ปิติ โพสต์จ่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ทีเดียวสะเทือน ชาวเน็ตเห็นด้วย

เปิดต้นเหตุ ต๊อด ปิติ โพสต์จ่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จนชาวเน็ตเห็นด้วย ไม่ควรซ้ำเติมด้วยการขโมยของ มันซึ่งหน้าไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา สร้างความเดือดร้อนไปทั่วพื้นที่ แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ก็ถูกชาวบ้านขโมยของไปด้วย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi ของต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้บริหารเครือบุญรอด มีการโพสต์หลังมีคลิปคนเข้าไปขโมยของในคลังเบียร์ ขนย้ายเบียร์สิงห์ เบียร์ลีโอออกมาจำนวนมาก ในช่วงที่น้ำท่วมเริ่มลดว่า
"หน้าที่ของสิงห์อาสา คือช่วยเหลือ ส่วนอื่นก็ว่ากันตามกฎหมายครับ"
ด้านชาวเน็ตเห็นด้วยที่ทางบริษัทจะดำเนินคดี เนื่องจากพฤติกรรมนี้เข้าข่ายการปล้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าอีกฝ่ายรวยแค่ไหนก็ไม่ควรซ้ำเติมขโมยของ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา สร้างความเดือดร้อนไปทั่วพื้นที่ แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ก็ถูกชาวบ้านขโมยของไปด้วย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi ของต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้บริหารเครือบุญรอด มีการโพสต์หลังมีคลิปคนเข้าไปขโมยของในคลังเบียร์ ขนย้ายเบียร์สิงห์ เบียร์ลีโอออกมาจำนวนมาก ในช่วงที่น้ำท่วมเริ่มลดว่า
"หน้าที่ของสิงห์อาสา คือช่วยเหลือ ส่วนอื่นก็ว่ากันตามกฎหมายครับ"
ด้านชาวเน็ตเห็นด้วยที่ทางบริษัทจะดำเนินคดี เนื่องจากพฤติกรรมนี้เข้าข่ายการปล้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าอีกฝ่ายรวยแค่ไหนก็ไม่ควรซ้ำเติมขโมยของ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force