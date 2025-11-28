HILIGHT
เปิดราคาไมโครเวฟเซเว่น อีเลฟเว่น หลังถูกขโมยตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ ? แรงมาก

          เปิดราคาไมโครเวฟที่ใช้ในเซเว่น อีเลฟเว่น ถูกขโมยตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ ราคาแรง ไม่เหมือนกับของที่ใช้ในบ้าน จนคนสงสัย เอาไปทำไม


เซเว่น อีเลฟเว่น


          หนึ่งในร้านสะดวกซื้อที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหาดใหญ่ร้านหนึ่ง คือ เซเว่น อีเลฟเว่น โดยของที่ถูกขโมยไป มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค แม้กระทั่งไมโครเวฟของร้าน ก็มีภาพที่ยกกันนอกร้าน ซึ่งไม่แน่ใจว่า เป็นการขโมยหรืออาจจะเป็นการขนย้ายธรรมดา ทำให้หลายคนสงสัยว่า ไมโครเวฟของเซเว่นฯ มีความพิเศษอย่างไร

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 กระปุกดอทคอม มีการย้อนโพสต์ เฟซบุ๊ก 7-11 Fanclub ที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับไมโครเวฟของเซเว่น อีเลฟเว่น เอาไว้ว่า

          ไมโครเวฟในเซเว่นฯ ที่มีรูปทรงแปลกตาจากไมโครเวฟที่ขายทั่วไป และไม่ว่ากี่ปีต่อกี่ปี ก็ใช้ทรงนี้มาตลอด เลยแอบอยากรู้ ว่าทำไมต้องใช้อันนี้ มันดียังไง เลยไปค้นข้อมูลมาแชร์กัน อ่านเอาสนุก เป็นความรู้รอบตัวสำหรับคนรักเซเว่นฯ กันครับ

          ** ข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูล Official จากทางเซเว่นฯ หรือซีพีนะครับ ผมหาข้อมูลตามร้านค้าและจากรหัสบนเครื่องที่ร้านเซเว่นฯ 

--------------------

1. ราคา/รุ่น/ยี่ห้อ


          ถ้าใครที่ช่างสังเกตหน่อย ก็จะพอเห็นว่านี่คือไมโครเวฟยี่ห้อ Panasonic รุ่น NE-1353 (รหัสรุ่นอาจจะต่างกันออกไปในแต่ละปีที่ผลิต แต่จะเป็น NE ซีรีส์เหมือนกัน) ความจุ 18ลิตร / กำลังไฟ 1,700W 

          ส่วนราคาที่ไปส่อง ๆ มาในเน็ตและในแม็คโคร จะอยู่ที่ราว ๆ 45,000-50,000 เลยทีเดียว ครับ นี่คือไมโครเวฟราคาครึ่งแสน (ราคาสำหรับขายทั่วไปนะครับ)

2. นี่ไม่ใช่ไมโครเวฟตามบ้านทั่วไป


          แน่นอนว่าเซเว่นฯ เลือกใช้ไมโครเวฟระดับอุตสาหกรรม จุดเด่นคือปล่อยคลื่นไมโครเวฟอย่างทั่วถึงและมีกำลังไฟแรง ทำให้ใช้เวลาเวฟน้อยกว่าเครื่องทั่วไป 2-3 เท่า ด้วยกำลังไฟสูงสุด 1,700 วัตต์ (ตามบ้านที่เราใช้กันสูงสุดประมาณ 800 วัตต์) นอกจากนี้ยังทนทาน (มาก) เสถียร ใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย 

          คือไมโครเวฟที่เราใช้กันตามบ้านมันก็ดี แต่เหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้แบบ 24/7 ได้เหมือนเครื่องตามร้านแน่นอน เวฟติดกันรัว ๆ น้อนน่าจะตุยเย่ก่อนถึงอายุการใช้งานตามปกติ

          และของเวฟเช่นข้าวกล่อง เค้าจะมีคำแนะนำแยกมาให้เลย สำหรับเวฟตามบ้านทั่วไป หรือให้พนักงานเวฟในร้านเซเว่นฯ

3. เครื่องต้องมี setting ที่เหมือนกันทั่วประเทศ


          อย่างที่เราทราบ เซเว่นฯ มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ นอกจากต้องมีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว ต้องเป็นรุ่นที่เหมือนกันทั่วประเทศ เพื่อที่การตั้งค่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

          นอกจากจะสะดวกกับพนักงานแล้ว สินค้าที่ต้องเข้าเวฟก็ต้องทำข้อมูลบนสลากเพื่อแจ้งพนักงานด้วย แบบมีให้กดเลข 1-7 จึงต้องมีข้อมูลและการตั้งค่าเดียวกันทั้งหมด และคงไม่เปลี่ยนรุ่นแบบ major change หรือยี่ห้อได้ง่าย ๆ แน่นอน 




4. ทำไมข้างในไม่เห็นมีจานหมุนๆ?


          ไมโครเวฟตามบ้านเรามันจะหมุน ๆ ใช่ไหมครับ เนื่องจากมีตัวปล่อยคลื่นไมโครเวฟจุดเดียว เลยทำจานหมุนเอาไว้ เพื่อให้โดนคลื่นอย่างทั่วถึง 

          แต่ไมโครเวฟในเซเว่นเค้าจะมีจุดปล่อยคลื่นหลายจุดอย่างทั่วถึง ทำให้ร้อนเร็วกว่ามากถ้าเทียบเวลากับไมโครเวฟแบบหมุน (ไมโครเวฟที่ใช้ตามบ้านสมัยนี้บางตัวก็มีแบบไม่หมุนเหมือนกัน แต่แพงเอาเรื่อง)

5. คุณสมบัติเพิ่มเติมที่น่าสนใจว่าทำไมเครื่องนี้จึงเหมาะวางในเซเว่น


          - ออกแบบให้วางซ้อนทับกันได้ ประหยัดพื้นที่

          - จอแสดงผลตัวเลขใหญ่ ชัดเจน อ่านง่าย

          - ที่เปิดแบบมือสอด เปิด/ปิดง่าย ใช้ง่าย

          - ส่วนที่ต้องล้าง ถอดมาทำความสะอาดง่าย

          - มีระบบกรองอากาศ

          สุดท้าย ทางเพจย้ำอีกครั้งว่า ข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก 7-Eleven อย่างชื่อรุ่นหรือสเปคนั้นอาจมีความคาดเคลื่อน หรืออาจเป็นรุ่นที่ผลิตเฉพาะในลักษณะ B2B ก็เป็นได้




