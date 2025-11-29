HILIGHT
รอยปริศนาโผล่มาหลังน้ำท่วม ตอนแรกคิดว่ารอยงูหรือพญานาค อ.เจษฎา ตอบแล้ว

 
รอยพญานาค โผล่มาหลังน้ำท่วม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์ภาพรอยปริศนาสีขาว เลื้อยอยู่ในบ้านในช่วงน้ำท่วม ตอนนี้น้ำลด เป็นรอยชัดเจน ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรอยอะไร จึงขอถามคนในกลุ่มนี่ตัวอะไร เพราะกังวลเหลือเกิน

          ด้าน นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบสั้น ๆ ว่า ไม่ใช่รอยพญานาค แต่เป็นรอยเต่า

          ทันทีที่เจ้าของโพสต์รู้คำตอบก็โล่งใจ เพราะตอนแรกนึกว่าเป็นรอยงู กลัวงูแอบอยู่ในบ้าน ถ้าเป็นแบบนั้นจริงคนในบ้านจะอันตรายมากนั่นเอง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant




29 พฤศจิกายน 2568
