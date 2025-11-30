กรุงไทย ตอบแล้ว เบอร์โทรศัพท์ 697 โทร. หาแบบนี้ คืออะไร ควรทำยังไงเมื่อเจอ

กรุงไทย ตอบแล้ว เบอร์โทรศัพท์ 697 โทร. หาแบบนี้ ใช่เบอร์ของธนาคารไหม หลังมีคนโดนขอเลขบัตรประชาชน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 คุณ กากหมูหมูกรอบ สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ถามเรื่อง ใครเจอเลขโทรศัพท์ยาวๆ แบบนี้ +697056289844352085 จากกรุงไทย สงสัยจะมาจากสแกมเมอร์ระวังไว้ด้วย รายละเอียดเนื้อหามีดังนี้
ใครเจอเลขโทรศัพท์ยาว ๆ แบบนี้ +697056289844352085 จากกรุงไทย สงสัยจะมาจากสแกมเมอร์ระวังไว้ด้วย ตอนแรกถามว่าเรา ไปเปิดบัญชีกรุงไทยจาก สาขาxxx ในกทม มียอดโอนมาจาก สาขาxxx ที่ต่างจังหวัด 5 แสนบาท แล้วมาถามเป็นเลขบัญชีเราไหม เราก็ว่าไม่เคยเปิด เงินเหลือติดบัญชีตอนนี้แค่ 7 บาทเอง ต่อมาก็ถามเลขที่บัตรประชาชน ชักแปลก ๆ เลขโทรศัพท์มันยาวเวอร์ เลยตัดสายทิ้ง สแกมเมอร์แน่ ๆ ใช่ไหมครับ มามุกแบบนี้
ส่วนธนาคารกรุงไทย เข้ามาตอบกระทู้ดังกล่าวว่า "ธนาคารไม่มีนโยบายในการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ขอข้อมูลสำคัญผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยข้อมูลแนะนำให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่นค่ะ"