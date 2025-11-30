HILIGHT
หนุ่มหัวกะทิเรียนจบ ม. ดัง เจอจุดพลิกผัน แต่งหญิง-ใช้ชีวิตกับกองขยะ เหตุเพราะแม่ !

 
           หนุ่มเรียนเก่ง จบมหาวิทยาลัยชื่อดัง เจอจุดพลิกผัน หันหน้าหนีโลก แต่งหญิง ใช้ชีวิตกับกองขยะ เผยต้นเหตุมาจากแม่ตัวเอง  

ปัญหาชีวิต
 ภาพจาก Weibo 

ปัญหาชีวิต
 ภาพจาก Weibo 

             เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า มีเรื่องราวของชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งได้รับความสนใจ และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนสังคมออนไลน์ของจีน ภายหลังจากเขาได้แสดงการขัดขืนต่อความคาดหวังของครอบครัว ด้วยการปฏิเสธการสอบเข้ารับราชการ และแต่งเป็นหญิง ใช้ชีวิตอาศัยอยู่กับกองขยะในอพาร์ตเมนต์ 

             หนุ่มรายนี้ชื่อว่า มิซึกิ วัย 26 ปี เมื่อปี 2565 เรื่องราวของเขาได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก โดยสื่อท้องถิ่นเผยว่า เขาเติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งครัดและมุ่งเน้นเรื่องความสำเร็จ พ่อแม่ของเขาหย่าร้างกัน เขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขา ซึ่งมักจะเข้มงวดและดุเขาอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เขามีนิสัยเชื่อฟัง ดำเนินชีวิตตามแบบแผน และปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบเสมอ 

ปัญหาชีวิต
 ภาพจาก Weibo 

           มิซึกิ เป็นเด็กเรียนเก่ง มีความมุ่งมั่นในการเรียน เขาสามารถสอบติดเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ กระทั่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวอันทรงเกียรติ แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น เขากลับเจอจุดพลิกผันครั้งสำคัญในชีวิต เมื่อทั้งหมดที่ทำมาทำให้เขารู้สึกว่างเปล่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียง "ผลตอบแทนความสำเร็จ" จากการลงทุนของแม่ 

             มิซึกิ พยายามต่อสู้กับตัวตน และความรู้สึกไม่สบายใจข้างใน เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาตัวเอง หันไปสวมใส่เสื้อผ้าผู้หญิง โดยเขามองว่านี่อาจจะเป็นหนทางที่จะหลุดพ้นจากการ "ควบคุมของแม่" และยุติบทบาทการเป็น "ลูกชายที่สมบูรณ์แบบ" เขาเลือกไปทำงานเป็นพนักงานขายในร้านเสื้อผ้าผู้หญิง แต่หลังจากสนุกอยู่ได้ไม่นานเขาก็รู้สึกเบื่อและลาออก

             มิซึกิลองไปทำงานบริษัทไอที แต่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานกลับยิ่งทำให้เขานึกถึงชีวิตที่ถูกควบคุมโดยแม่ และการใช้ชีวิตที่อยู่โดยความคาดหวังของคนอื่น สุดท้ายเขาก็ไปถึงจุดแตกหัก หลังตัดสินใจปฏิเสธการสอบเข้ารับราชการที่มั่นคง จนทำให้แม่โกรธและไล่เขา โดยกล่าวว่า "ถ้าเช่นนั้น ทำไมฉันจะต้องเลี้ยงคุณต่อไป" 

             มิซึกิออกจากบ้าน และตัดขาดการติดต่อกับแม่ทั้งหมด เขาเช่าอพาร์ตเมนต์เล็ก ๆ ในโตเกียวเดือนละประมาณ 30,000 เยน (ราว 6,100 บาท) ห้องของเขาค่อย ๆ ถูกเติมเต็มไปด้วย เศษของเหลือใช้ กล่องพัสดุ เสื้อผ้าเก่า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังแล้ว ซึ่งสำหรับคนทั่วไปมองว่าเป็นขยะ แต่สำหรับเขามองว่ามันคือ "แหล่งมิตรภาพ" 

             ปัจจุบัน มิซึกิหาเลี้ยงชีพด้วยการไลฟ์สตรีมออนไลน์ในชุดแต่งหญิง พร้อมพูดคุยกับแฟน ๆ ที่ชื่นชอบและติดตาม โดยเขามักจะกล่าวว่า "ผมเป็นสิ่งที่ผมเป็น และผมหวังว่าผมจะแสดงตัวตนได้อย่างมั่นใจ"

ปัญหาชีวิต
 ภาพจาก Weibo 

             เรื่องราวของมิซึกิ เพิ่งมาได้รับความสนใจในจีนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายหลังจากมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูบุตรแบบสุดโต่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนโซเชียลมีเดีย 

             ชาวเน็ตบางรายเข้าใจเขา กล่าวว่า "เด็ก ๆ หลายคนใช้ชีวิตภายใต้แรงกดดันมหาศาลเพื่อความคาดหวังและฐานะทางสังคมของครอบครัว เขาเติบโตขึ้นมาด้วยความเครียดและโหยหาการหลีกหนี สิ่งนี้เป็นผลผลิตจากการเลี้ยงดูของครอบครัว"

             "ฉันเห็นบัณฑิตบางคนจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ไปเลือกงานที่ไม่ธรรมดา เช่น เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือขายอาหารตามแผงลอยริมทาง" 

             อย่างไรก็ดี อีกส่วนมองว่า "เขาผลาญชีวิตและการศึกษาไปอย่างเปล่าประโยชน์ การแสดงพฤติกรรมต่อต้านเช่นนี้ไม่เกิดผลดี ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ลองพิจารณาสอนบทเรียนแนะแนวช่วยเหลือคนอื่น ๆ ที่หลงทาง อาจทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายขึ้น "

ปัญหาชีวิต
 ภาพจาก Weibo 

ปัญหาชีวิต
 ภาพจาก Weibo 

ปัญหาชีวิต
 ภาพจาก Weibo 

ปัญหาชีวิต
 ภาพจาก Weibo 


ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 





หนุ่มหัวกะทิเรียนจบ ม. ดัง เจอจุดพลิกผัน แต่งหญิง-ใช้ชีวิตกับกองขยะ เหตุเพราะแม่ ! อัปเดตล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:37:23
