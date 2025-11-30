HILIGHT
ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึงนัทปง รูปสุดท้ายที่ทำงานด้วยกันเมื่อคืน ไม่คิดว่ามันจะไว

  
          ไอซ์ สารวัตร ลงรูปสุดท้ายที่ถ่ายกับนัทปง หลังทำงานด้วยกันเมื่อคืนที่ผ่านมา มันเป็นเรื่องช็อก และไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไว

ไอซ์ สารวัตร โพสต์รูปสุดท้ายที่ถ่ายกับนัทปง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit ของไอซ์ สารวัตร นักข่าวชื่อดังของช่อง 8 มีการโพสต์ถึงเพื่อนร่วมงานอย่างนัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ที่เสียชีวิต ทั้งที่เพิ่งจัดรายการ Phuuta Talk ด้วยกันไปตอนเที่ยงคืน มีข้อความทั้งหมด ดังนี้

          RIP. เป็นเรื่องช็อก แต่มันคือเรื่องจริง หลายคนโทรมาถามข่าว พี่นัทปงเสียชีวิต ส่วนสาเหตุเท่าที่รู้ พี่นัทหลับแล้วไม่ตื่น

          ภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่เราจัดการด้วยกันเมื่อคืนที่ผ่านมา ยังหยอกเล่นกับพี่อยู่ ไม่คิดว่ามันจะไว ขอให้ไปไปสู่ภพที่ดีนะครับ 

ไอซ์ สารวัตร โพสต์รูปสุดท้ายที่ถ่ายกับนัทปง

