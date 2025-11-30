HILIGHT
ซื้อหมูกระเทียม มีไขขาว ๆ ติดเพียบ มันคืออะไร เพจดังให้ความเห็นอีกมุม ไม่มีใครคิดมาก่อน

          ซื้อหมูกระเทียม มีไขขาว ๆ ติดเพียบ มันคืออะไร กินได้ไหม ด้านเพจดังให้ความเห็นอีกมุม ชัดเลย เพราะอะไร



ไขมันหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phuthanet Kittimonkcol

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Phuthanet Kittimonkcol มีการซื้อหมูกระเทียมจากร้านแห่งหนึ่ง ก่อนเอาถุงไปแช่ตู้เย็น และเมื่อหยิบออกมา ก็พบว่า มันมีไขขาว ๆ ติดอยู่ที่ถุง แบบนี้ผิดปกติไหม



          ด้านชาวเน็ต มองว่า สิ่งขาว ๆ ที่เห็นมันคือไขมันหมู แค่เอาหมูไปอุ่นก็หายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เพจดังอย่าง ผู้บริโภค ก็ให้ความเห็นอีกมุมว่า "อากาศเย็น ไขมันจึงจับตัวเป็นก้อน แต่น้ำมันที่ใช้ก็เยอะเหมือนกัน"


ไขมันหมู

ไขมันหมู







