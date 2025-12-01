HILIGHT
ร้านของเล่นที่สงขลา กับสภาพหลังน้ำลด ทำเจ้าของเข่าทรุด

       เพิ่งทำร้านเสร็จก่อนน้ำมา ร้านของเล่นที่สงขลา กับสภาพหลังน้ำลด ทำเจ้าของเข่าทรุด
           เฟซบุ๊ก TOYS Gallery hatyai ได้เผยนาทีปวดใจ หลังเจ้าของร้านของเล่น กลับมาเช็กสภาพหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมหนัก มีความตั้งใจจะเปิดร้านที่เขต 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำร้านเสร็จแค่ 10 วัน และเตรียมเปิดร้านในเดือนธันวาคมนี้ แต่แล้วก็ต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ มิหนำซ้ำยังเจอโจรทุบกระจกและตัดประตูร้าน เพื่อเข้าไปขโมยของเกลี้ยงร้าน ในช่วงก่อนน้ำท่วม ของเล่นและของสะสมมีมูลค่าเกือบ 3 ล้านบาท ทำเจ้าของร้านเข่าแทบทรุด ซึ่งตอนนี้ทางร้านรู้ตัวคนทำแล้ว มีคนช่วยให้ข้อมูลและรวบรวมหลักฐานก่อนแจ้งความ
ร้านของเล่น

ร้านของเล่น

ร้านของเล่น

ร้านของเล่น

ภาพจากเฟซบุ๊ก TOYS Gallery hatyai
โพสต์เมื่อ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 10:16:33
