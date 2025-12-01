สาวไม่ได้รับเชิญ ไปงานแต่งงานกว่า 100 ครั้ง ขออาหารเหลือ นึกว่ายาจก ที่แท้นางฟ้าตัวจริง

สาวไม่ได้รับเชิญ ตระเวนไปงานแต่งงานกว่า 100 ครั้ง เพื่อขออาหารเหลือกลับบ้าน คนไม่พอใจนึกว่าเป็นยาจก ที่แท้นางฟ้าตัวจริง
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า มีเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศจีน กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย เมื่อเธอตระเวนไปตามงานแต่งงานกว่า 100 แห่ง โดยที่ไม่ได้รับเชิญ เพื่อไปขออาหารเหลือภายในงาน สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว และคนอื่น ๆ ที่พบเห็น เข้าใจว่าเธอเป็นคนยากไร้ แต่ความจริงเบื้องหลังให้หลายคนซาบซึ้งใจ จนยกให้เธอเป็น "นางฟ้าตัวจริง"
เสวียนเสวียน (นามสมมุติ) หญิงสาววัย 27 ปี อาศัยในเมืองเป่าซาน มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เธอได้เดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ จากนั้นได้เข้าไปแจ้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวว่า เธอต้องการขออาหารเหลือภายในงานเลี้ยงกลับบ้าน หรืออาหารที่วางไว้จนจืดชืด โดยไม่ต้องนำทิ้งให้เสียเปล่า ทว่าเธอไม่ได้ขอฟรี ๆ แต่มีซองแดงใส่เงินมาประมาณ 100 หยวน (ราว 450 บาท) มามอบให้เป็นการแลกเปลี่ยน
ภาพจาก Weibo
ในตอนแรกทางเจ้าภาพงานแต่งงานต่าง ๆ ต่างพากันสงสัยและแปลกใจ บางคนถึงกับไม่ค่อยพอใจในพฤติกรรมของเธอ โดยเข้าใจเธอเป็นคนเร่ร่อน แต่หลังจากที่ได้ยินคำอธิบายของเธอ ความรู้สึกและท่าทีของพวกเขาต่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อบอกว่า เธอต้องการนำอาหารเหลือเหล่านี้ไปเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัด ซึ่งเธอช่วยเหลือรับมาเลี้ยงเป็นจำนวนมากถึง 120 ตัว มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่า 20,000 หยวน (ราว 90,000 บาท) ซึ่งเธอไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากนัก
เสวียนเสวียน เผยว่า เธอเริ่มช่วยเหลือสัตว์จรจัดในปี 2565 เพราะรู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลาที่เห็นแมวและสุนัขจรจัดหิวโหยและป่วยอยู่ตามท้องถนน เธอจึงค่อย ๆ พาพวกมันกลับบ้านเพื่อดูแล จนมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าทำหมัน จนทำให้เธอประสบปัญหาทางการเงินอยู่ช่วงหนึ่ง
ภาพจาก Weibo
กระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่เธอไปร่วมงานเลี้ยงแต่งงานแห่งหนึ่ง เธอสังเกตเห็นว่ามีอาหารเหลือจำนวนมากถูกทิ้ง จึงเกิดความคิดที่อยากจะเก็บอาหารที่เหลือเหล่านี้กลับบ้านเพื่อประหยัดค่าอาหารสัตว์ นับจากนั้น ในช่วงสุดสัปดาห์เธอจะตระเวนไปตามงานแต่งงานที่ต่าง ๆ โดยบางงานเธอพยายามติดต่อพูดคุยกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวล่วงหน้าเพื่อแจ้งความประสงค์ และหลัง ๆ เธอก็เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
เสวียนเสวียน เผยว่า อาหารที่เธอนำกลับบ้านนั้นจะเป็นประเภท ปลานึ่งและกุ้งต้ม หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด รสมัน และรสเค็ม แม้ว่าเจ้าภาพงานแต่งงานจะอนุญาต แต่บางครั้งเธอก็ยังคงถูกมองด้วยสายตาแปลก ๆ จากคนอื่นในงาน แต่เธอก็เลือกที่จะทำต่อไป "เพราะลูก ๆ ที่บ้านรอกินอยู่"
ภาพจาก Weibo
หลังจากนำอาหารกลับมาแล้ว เธอจะนำไปล้างซ้ำ และนำไปต้มอีกครั้ง เพื่อขจัดน้ำมันและเกลือ แยกส่วนที่เป็นก้างออก รวมไปถึงเศษอาหารอื่น ๆ ที่ไม่ควรให้สุนัขและแมวกิน ก็พยายามคัดออก จากนั้นนำไปผสมกับอาหารสัตว์ ก่อนจะนำไปให้พวกมันกิน เธอกล่าวว่าเงิน 1,000 หรือ 2,000 หยวน ที่ประหยัดไปได้นั้น สามารถนำไปใช้เป็นค่าวัคซีนและค่าทำหมัน ซึ่งสำคัญสำหรับสัตว์จรจัดมาก
หลังจากเรื่องราวนี้ได้รับความสนใจไปในวงกว้าง เธอได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก ทั้งทุ่มเทและจิตใจดีมีเมตตา เป็นนางฟ้าของหมาแมวจรตัวจริง เธอยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจัดงานแต่งงาน และโรงแรมบางแห่งในยูนนานและเสฉวน ถึงขนาดมีคู่บ่าวสาวบางคู่เชิญให้เธอไปแพ็กอาหารด้วยตัวเอง
ภาพจาก Weibo
นอกจากนี้ แนวคิดเรื่อง "อั่งเปาแลกอาหารเหลือ" ของเธอ ยังได้รับการชมเชย กล่าวว่าเธอทั้งให้ความเคารพผู้อื่นและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วย ไม่เพียงแค่เธอจะได้ประหยัดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ แต่ยังช่วยลดขยะอาหารในงานเลี้ยงอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, Sohu