เปิดภาพดาวเทียมประเทศไทยวันนี้ เห็นอะไรแปลก ๆ ยิ่งดูพยากรณ์อากาศยิ่งชัดเจน

เปิดภาพดาวเทียมประเทศไทยวันนี้ เห็นอะไรแปลก ๆ อยู่บนท้องฟ้า เฉลยคืออะไร ยิ่งดูพยากรณ์อากาศ ชัดเจนแน่นอน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมดาราศาสตร์ไทย
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก สมาคมดาราศาสตร์ไทย มีการลงภาพดาวเทียมที่ฉายเหนือประเทศไทยและเมียนมา พบว่า มีจุดมัว ๆ สีเทา ๆ อยู่ตรงภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้เล็กน้อย คนสงสัยว่า มันคืออะไร
อย่างไรก็ตาม ในโพสต์ก็มีการเฉลยชัดเจนว่า เป็นฝุ่น PM2.5 ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 58 พื้นที่ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45 มคก./ลบ.ม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร