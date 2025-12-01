HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจนเละ หวิดได้วางมวยทั้งบ้าน รู้ความจริงถึงกับโล่ง

          วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจับหัวจุ่มเค้กจนเละ หวิดได้วางมวยทั้งบ้าน กลายเป็นไวรัล คนดูเดือดจัด รู้ความจริงถึงกับโล่ง 

วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจนเละ
ภาพจาก Nhay TV

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพเหตุการณ์จากงานแต่งงานแห่งหนึ่งในเวียดนาม กลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย เมื่อเจ้าบ่าวแสดงพฤติกรรมที่น่าตกตะลึง แกล้งเจ้าสาวจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ทำให้เธอโกรธอย่างรุนแรง และกลายเป็นเหตุทะเลาะกันอย่างดุเดือดของทั้งสองครอบครัว ภาพงานวิวาห์สุดโรแมนติกจึงกลายเป็นเหมือนกับสนามรบ

วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจนเละ
ภาพจาก Nhay TV

          โดยในคลิปวิดีโอช่วงเวลาหนึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อถึงพิธีตัดเค้กและรินแชมเปญ อยู่ ๆ เจ้าบ่าวได้จับศีรษะของเจ้าสาวจุ่มลงบนเค้กจนหน้าเธอเละเทะ และเปื้อนไปทั่วทั้งผม เจ้าสาวโกรธมาก ปรี่เข้าไปตบหน้าเจ้าบ่าวและเอาเค้กป้ายหน้าเขาคืน สถานการณ์จึงยิ่งตึงเครียด ญาติของทั้งสองฝ่ายพยายามเข้ามาห้าม แต่ก็ไม่เป็นผล 

          ทั้งสองฝ่ายยืนโต้เถียงกันไปมา โดยเจ้าสาวชี้หน้าตำหนิเจ้าบ่าวอย่างรุนแรง ขณะที่แม่ของเขาพยายามป้องกันลูกชายของเธอ และโวยวายเสียงดังกลับ ทำให้ครอบครัวทางฝ่ายเจ้าสาวเกิดความไม่พอใจ พยายามจะเข้าไปตอบโต้ และกล่าวโทษฝ่ายเจ้าบ่าวที่เป็นคนเริ่ม แต่ต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อน เหตุการณ์จึงไม่สงบ ก่อนจะจบลงที่งานแต่งงานพังทลาย เจ้าสาวและญาติพากันเดินออกงานไป 

วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจนเละ
ภาพจาก Nhay TV

          เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ผู้คนจำนวนมากต่างแสดงความไม่พอใจ ชาวเน็ตหลายคนกล่าวว่า "แม้เจ้าบ่าวอาจจะตั้งใจล้อเล่น แต่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะไม่ควรทำกับเจ้าสาวของตัวเอง" มีผู้หญิงหลายคนเห็นด้วยกับสาว เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เจ้าบ่าวอย่างหนัก 

วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจนเละ
ภาพจาก Nhay TV

          "ถ้าเป็นฉัน ฉันก็โกรธมากเหมือนกัน"
          "เจ้าสาวที่สวยที่สุด หน้าเละขนาดนี้ ถ้าเพื่อนทำก็น่าโกรธมาก แต่นี่เจ้าบ่าวทำเองยิ่งรับไม่ได้" 
          "ถ้าสามีฉันเป็นแบบนั้น ฉันคงยกเลิกงานแต่งงาน ฉันโกรธมากจนร้องไห้" 
          "มันตลกตรงไหน การแกล้งเจ้าสาวแบบนี้ เจ้าบ่าวคิดอะไรอยู่ตอนทำแบบนั้น" 
          "อันตรายมาก ถ้าในเค้กมีไม้ค้ำเสียบอยู่จะเกิดอะไรขึ้น" 
          "คุณควรพิจารณาเรื่องการแต่งงานใหม่ ว่าควรแต่งงานกับผู้ชายคนนี้หรือไม่ นี่ไม่ใช่แค่ EQ ต่ำ แต่ยังเป็นการไม่เคารพภรรยาอีกด้วย" 

วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจนเละ
ภาพจาก Nhay TV

          อย่างไรก็ดี หลังจากที่ผู้คนพากันตกตะลึง ต่อมามีการเปิดเผยว่า ภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้นไม่ใช่เหตุการณ์จริง แต่เป็นเพียงฉากหนึ่งในคลิปละครสั้นสะท้อนสังคมของทาง Nhay TV ซึ่งมีการเผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ก่อนที่บางส่วนจะถูกตัดมาแชร์ต่อกันบนโซเชียล 

          ชาวเน็ตที่ได้ทราบความจริงต่างก็โล่งใจที่ไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตจริง เพราะรู้สึกรับไม่ได้กับพฤติกรรมนี้อย่างยิ่ง และหลายคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ละครสั้นเรื่องนี้ลงทุนได้สมจริงมาก ทั้งชุดเครื่องแต่งกายและฉากในงานแต่งงาน รวมไปถึงการแสดงของแต่ละคน จนทำให้หลายคน สะเทือนอารมณ์และโกรธแค้นแทนเจ้าสาวกันถึงขนาดนี้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจนเละ หวิดได้วางมวยทั้งบ้าน รู้ความจริงถึงกับโล่ง โพสต์เมื่อ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 13:10:12 1,410 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย