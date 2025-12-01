วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจนเละ หวิดได้วางมวยทั้งบ้าน รู้ความจริงถึงกับโล่ง

วิวาห์เดือด เจ้าบ่าวแกล้งเจ้าสาวจับหัวจุ่มเค้กจนเละ หวิดได้วางมวยทั้งบ้าน กลายเป็นไวรัล คนดูเดือดจัด รู้ความจริงถึงกับโล่ง
ภาพจาก Nhay TV
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพเหตุการณ์จากงานแต่งงานแห่งหนึ่งในเวียดนาม กลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย เมื่อเจ้าบ่าวแสดงพฤติกรรมที่น่าตกตะลึง แกล้งเจ้าสาวจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ทำให้เธอโกรธอย่างรุนแรง และกลายเป็นเหตุทะเลาะกันอย่างดุเดือดของทั้งสองครอบครัว ภาพงานวิวาห์สุดโรแมนติกจึงกลายเป็นเหมือนกับสนามรบ
ภาพจาก Nhay TV
โดยในคลิปวิดีโอช่วงเวลาหนึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อถึงพิธีตัดเค้กและรินแชมเปญ อยู่ ๆ เจ้าบ่าวได้จับศีรษะของเจ้าสาวจุ่มลงบนเค้กจนหน้าเธอเละเทะ และเปื้อนไปทั่วทั้งผม เจ้าสาวโกรธมาก ปรี่เข้าไปตบหน้าเจ้าบ่าวและเอาเค้กป้ายหน้าเขาคืน สถานการณ์จึงยิ่งตึงเครียด ญาติของทั้งสองฝ่ายพยายามเข้ามาห้าม แต่ก็ไม่เป็นผล
ทั้งสองฝ่ายยืนโต้เถียงกันไปมา โดยเจ้าสาวชี้หน้าตำหนิเจ้าบ่าวอย่างรุนแรง ขณะที่แม่ของเขาพยายามป้องกันลูกชายของเธอ และโวยวายเสียงดังกลับ ทำให้ครอบครัวทางฝ่ายเจ้าสาวเกิดความไม่พอใจ พยายามจะเข้าไปตอบโต้ และกล่าวโทษฝ่ายเจ้าบ่าวที่เป็นคนเริ่ม แต่ต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อน เหตุการณ์จึงไม่สงบ ก่อนจะจบลงที่งานแต่งงานพังทลาย เจ้าสาวและญาติพากันเดินออกงานไป
ภาพจาก Nhay TV
เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ผู้คนจำนวนมากต่างแสดงความไม่พอใจ ชาวเน็ตหลายคนกล่าวว่า "แม้เจ้าบ่าวอาจจะตั้งใจล้อเล่น แต่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะไม่ควรทำกับเจ้าสาวของตัวเอง" มีผู้หญิงหลายคนเห็นด้วยกับสาว เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เจ้าบ่าวอย่างหนัก
ภาพจาก Nhay TV
"ถ้าเป็นฉัน ฉันก็โกรธมากเหมือนกัน"
"เจ้าสาวที่สวยที่สุด หน้าเละขนาดนี้ ถ้าเพื่อนทำก็น่าโกรธมาก แต่นี่เจ้าบ่าวทำเองยิ่งรับไม่ได้"
"ถ้าสามีฉันเป็นแบบนั้น ฉันคงยกเลิกงานแต่งงาน ฉันโกรธมากจนร้องไห้"
"มันตลกตรงไหน การแกล้งเจ้าสาวแบบนี้ เจ้าบ่าวคิดอะไรอยู่ตอนทำแบบนั้น"
"อันตรายมาก ถ้าในเค้กมีไม้ค้ำเสียบอยู่จะเกิดอะไรขึ้น"
"คุณควรพิจารณาเรื่องการแต่งงานใหม่ ว่าควรแต่งงานกับผู้ชายคนนี้หรือไม่ นี่ไม่ใช่แค่ EQ ต่ำ แต่ยังเป็นการไม่เคารพภรรยาอีกด้วย"
ภาพจาก Nhay TV
อย่างไรก็ดี หลังจากที่ผู้คนพากันตกตะลึง ต่อมามีการเปิดเผยว่า ภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้นไม่ใช่เหตุการณ์จริง แต่เป็นเพียงฉากหนึ่งในคลิปละครสั้นสะท้อนสังคมของทาง Nhay TV ซึ่งมีการเผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ก่อนที่บางส่วนจะถูกตัดมาแชร์ต่อกันบนโซเชียล
ชาวเน็ตที่ได้ทราบความจริงต่างก็โล่งใจที่ไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตจริง เพราะรู้สึกรับไม่ได้กับพฤติกรรมนี้อย่างยิ่ง และหลายคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ละครสั้นเรื่องนี้ลงทุนได้สมจริงมาก ทั้งชุดเครื่องแต่งกายและฉากในงานแต่งงาน รวมไปถึงการแสดงของแต่ละคน จนทำให้หลายคน สะเทือนอารมณ์และโกรธแค้นแทนเจ้าสาวกันถึงขนาดนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha