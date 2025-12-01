HILIGHT
เปิดสภาพบ้านหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 7 วัน ก่อนเจอไอเทมลับ ของสิ่งนี้ไม่เปียกเลย

ภาพจาก TikTok @plepetcorner

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 TikTok @plepetcorner มีการลงคลิปสภาพบ้านหลังจากน้ำท่วมหาดใหญ่ ประมาณ 7 วัน ตอนนี้กำลังเริ่มทำความสะอาดบ้านให้กลับมาเป็นดังเดิม เริ่มรื้อของต่าง ๆ ออกมาดูว่า อะไรใช้ได้ ใช้ไม่ได้

ภาพจาก TikTok @plepetcorner

ภาพจาก TikTok @plepetcorner

          กระทั่งมาถึงการเช็กกล่องข้าวที่ถูกน้ำท่วมจนหมด เห็นชัดจากหน้ากล่องว่า เปรอะโคลน แบบนี้ข้างในไม่รอดแน่ ทว่าเมื่อพลิกดูข้าวด้านใน ยังคงขาวเหมือนเดิม ไม่มีร่องรอยโคลน เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลทันที กล่องข้าวน้ำไม่ท่วม

ภาพจาก TikTok @plepetcorner

          แต่ถึงน้ำไม่ท่วม การที่ข้าวอยู่ในกล่อง 7 วัน ก็มีความเสี่ยงสูงที่ข้าวข้างในจะบูด



อัปเดตล่าสุด 1 ธันวาคม 2568 เวลา 18:38:05
