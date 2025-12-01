ไวรัล สาวน่ารักอัดคลิป คิดว่าไม่มีอะไร จนเธอลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห

สาวน่ารักอัดคลิป คิดว่าไม่มีอะไร จนเธอลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห กลายเป็นไวรัล คอมเมนต์แซวสนั่น
จากตอนแรกคิดว่าหญิงสาวรายนี้เป็นสาวตัวเล็ก แต่ปรากฏว่าเมื่อเธอยืนขึ้นดูเหมือนว่าขาของเธอจะเรียวยาวมากราวกับเป็นนางแบบ สัดส่วนขาของเธอยาวมากถึงครึ่งตัวเลยทีเดียว
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sohu ได้เผยคลิปวิดีโอที่สร้างความฮือฮาและได้รับความสนใจบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน เป็นคลิปวิดีโอของหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นสาวตัวเล็กกำลังนั่งอยู่หน้ากล้อง จนกระทั่งเธอถอยออกไปยืนเต้นในที่ไกลออกไป หลายคนต่างเซอร์ไพรส์ในความยาวของขาเธอ
โดยคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 หญิงสาวหน้าตาน่ารัก สวมชุดเสื้อคลุมกันหนาว เธอตั้งกล้องบันทึกเอาไว้ในห้อง โดยคลิปเริ่มต้นในขณะที่เธอนั่งทักทายอยู่ในห้อง จากนั้นเธอได้ถอยออกไปยืนเต้นบริเวณระเบียง จังหวะนั้นเองที่ทำให้ผู้ชมคลิปวิดีโอตกตะลึงและประหลาดใจขึ้นมาทันที
คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจ มีผู้ใช้โซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นแซวติดตลก ทำนองว่า "คิดว่าเธอเป็นสาวตัวเล็กน่าทะนุถนอม ที่ไหนได้เธอตัวสูงกว่าผมเสียอีก", "นึกว่าเป็นคลิปเด็กสาวทั่วไป จนได้เห็นขาของเธอ", "ความยาวขาของเธออยู่ในระดับที่เรียกว่า ไม่ธรรมดา", "โอ้โห ขาเธอยาวกว่าอนาคตผมอีก", "บนโซเชียลมีอะไรให้เราประหลาดใจได้ตลอด"
อย่างไรก็ดี เมื่อสังเกตคลิปวิดีโอดูดี ๆ จะเห็นว่าบริเวณระเบียงที่หญิงสาวออกไปยืนนั้นมีอัตราส่วนที่ดูผิดปกติ ลักษณะเหมือนถูกบีบและยืดให้ดูยาวกว่าความเป็นจริง สังเกตดูจากราวระเบียงก็สูงขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น ส่วนหนึ่งที่ทำให้ขาของเธอดูยาวเป็นพิเศษน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของแอปฯ ถ่ายคลิปวิดีโอที่สาว ๆ จีนนิยมใช้
