ไวรัล สาวน่ารักอัดคลิป คิดว่าไม่มีอะไร จนเธอลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห

          สาวน่ารักอัดคลิป คิดว่าไม่มีอะไร จนเธอลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห กลายเป็นไวรัล คอมเมนต์แซวสนั่น 

สาวน่ารักลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห
ภาพจาก Sohu

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sohu ได้เผยคลิปวิดีโอที่สร้างความฮือฮาและได้รับความสนใจบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน เป็นคลิปวิดีโอของหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นสาวตัวเล็กกำลังนั่งอยู่หน้ากล้อง จนกระทั่งเธอถอยออกไปยืนเต้นในที่ไกลออกไป หลายคนต่างเซอร์ไพรส์ในความยาวของขาเธอ

สาวน่ารักลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห
ภาพจาก Sohu

          โดยคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 หญิงสาวหน้าตาน่ารัก สวมชุดเสื้อคลุมกันหนาว เธอตั้งกล้องบันทึกเอาไว้ในห้อง โดยคลิปเริ่มต้นในขณะที่เธอนั่งทักทายอยู่ในห้อง จากนั้นเธอได้ถอยออกไปยืนเต้นบริเวณระเบียง จังหวะนั้นเองที่ทำให้ผู้ชมคลิปวิดีโอตกตะลึงและประหลาดใจขึ้นมาทันที

          จากตอนแรกคิดว่าหญิงสาวรายนี้เป็นสาวตัวเล็ก แต่ปรากฏว่าเมื่อเธอยืนขึ้นดูเหมือนว่าขาของเธอจะเรียวยาวมากราวกับเป็นนางแบบ สัดส่วนขาของเธอยาวมากถึงครึ่งตัวเลยทีเดียว 

สาวน่ารักลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห
ภาพจาก Sohu

สาวน่ารักลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห
ภาพจาก Sohu

          คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจ มีผู้ใช้โซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นแซวติดตลก ทำนองว่า "คิดว่าเธอเป็นสาวตัวเล็กน่าทะนุถนอม ที่ไหนได้เธอตัวสูงกว่าผมเสียอีก",  "นึกว่าเป็นคลิปเด็กสาวทั่วไป จนได้เห็นขาของเธอ", "ความยาวขาของเธออยู่ในระดับที่เรียกว่า ไม่ธรรมดา", "โอ้โห ขาเธอยาวกว่าอนาคตผมอีก", "บนโซเชียลมีอะไรให้เราประหลาดใจได้ตลอด"   

สาวน่ารักลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห
ภาพจาก Sohu

สาวน่ารักลุกออกไปเต้น เห็นขาถึงกับร้องโอ้โห
ภาพจาก Sohu

          อย่างไรก็ดี เมื่อสังเกตคลิปวิดีโอดูดี ๆ จะเห็นว่าบริเวณระเบียงที่หญิงสาวออกไปยืนนั้นมีอัตราส่วนที่ดูผิดปกติ ลักษณะเหมือนถูกบีบและยืดให้ดูยาวกว่าความเป็นจริง สังเกตดูจากราวระเบียงก็สูงขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น ส่วนหนึ่งที่ทำให้ขาของเธอดูยาวเป็นพิเศษน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของแอปฯ ถ่ายคลิปวิดีโอที่สาว ๆ จีนนิยมใช้


ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu 




โพสต์เมื่อ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 16:06:23
