เมื่อลูกน้องร้านกาแฟดังลาฉุกเฉิน ผจก. เลยรีบมา เห็นเสื้อแล้วรู้เลย รีบจริง ๆ คุณเห็นไหม

เมื่อลูกน้องร้านกาแฟเจ้าดังลาฉุกเฉิน ผู้จัดการร้านเลยต้องรีบมาทำงาน ทันทีที่ลูกน้องเห็น ก็รู้เลยว่า รีบจริง ๆ เห็นแล้วขำลั่น คุณเห็นความผิดปกติไหม
ภาพจาก TikTok @cafeamazon803
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 TikTok @cafeamazon803 ของสาขา ปตท.ท่ายาง-ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช มีการลงคลิปที่เป็นไวรัล 6 แสนครั้ง เหตุเกิดเพราะพนักงานร้านลา แล้วผู้จัดการต้องมาทำงานเอง เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
แบบนี้ใครเห็นก็เชื่อว่า รีบจริง ๆ
ส่วนชาวเน็ตต่างสงสัย ใส่เสื้อกลับด้านไม่เท่าไร แต่ติดกระดุมด้วย ตอนใส่ไม่เฉลียวใจเลยหรือ ?