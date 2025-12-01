HILIGHT
เมื่อลูกน้องร้านกาแฟดังลาฉุกเฉิน ผจก. เลยรีบมา เห็นเสื้อแล้วรู้เลย รีบจริง ๆ คุณเห็นไหม

  
          เมื่อลูกน้องร้านกาแฟเจ้าดังลาฉุกเฉิน ผู้จัดการร้านเลยต้องรีบมาทำงาน ทันทีที่ลูกน้องเห็น ก็รู้เลยว่า รีบจริง ๆ เห็นแล้วขำลั่น คุณเห็นความผิดปกติไหม
ไวรัล TikTok ลูกน้องร้านกาแฟ Amazon ลาฉุกเฉิน
ภาพจาก TikTok @cafeamazon803

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 TikTok @cafeamazon803 ของสาขา ปตท.ท่ายาง-ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช มีการลงคลิปที่เป็นไวรัล 6 แสนครั้ง เหตุเกิดเพราะพนักงานร้านลา แล้วผู้จัดการต้องมาทำงานเอง เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ไวรัล TikTok ลูกน้องร้านกาแฟ Amazon ลาฉุกเฉิน

ไวรัล TikTok ลูกน้องร้านกาแฟ Amazon ลาฉุกเฉิน

ไวรัล TikTok ลูกน้องร้านกาแฟ Amazon ลาฉุกเฉิน


          เรื่องของเรื่องจากในคลิปจะเห็นว่า พนักงานลางานแบบฉุกเฉิน ทางผู้จัดการร้านเลยต้องรีบมาที่ร้านเพื่อทำงานแทน ทว่าสงสัยอาจจะรีบไปหน่อย เพราะเสื้อที่เธอใส่ แม้จะเป็นยูนิฟอร์มของร้านจริง แต่เพ่งดูดี ๆ มันมีความผิดปกติบางอย่าง มีตะเข็บแปลก ๆ โผล่ออกมา พอรู้ตัวก็ขำกันลั่น ที่แท้ เธอสวมเสื้อกลับด้าน

          แบบนี้ใครเห็นก็เชื่อว่า รีบจริง ๆ

          ส่วนชาวเน็ตต่างสงสัย ใส่เสื้อกลับด้านไม่เท่าไร แต่ติดกระดุมด้วย ตอนใส่ไม่เฉลียวใจเลยหรือ ?

ไวรัล TikTok ลูกน้องร้านกาแฟ Amazon ลาฉุกเฉิน







