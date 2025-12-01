กู้ภัยในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ เปิดใจสุดอัดอั้น หลังเจอเคสดำจำนวนมาก พร้อมชี้ความผิดพลาดของผู้นำทุกระดับคือสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยอีกต่อไป
ในโพสต์ดังกล่าว กู้ภัยรายนี้ระบุว่า ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่อาจไม่เข้าใจความจริงของสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ แต่คนที่เผชิญวิกฤตจริงรู้ดีว่า ผู้นำตั้งแต่รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น จังหวัด ไปจนถึงอำเภอ ล้วนต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยชี้ว่าหากคิดว่าคำพูดนี้ไม่จริง เพียงแค่ลองถามชาวหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ก็คงได้คำตอบว่าพวกเขาโทษใครและตำหนิใครมากที่สุด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้นี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่า หากเป็นประเทศเกาหลี ผู้นำในหาดใหญ่และผู้นำจังหวัดคงถูกประหารหมดแล้ว แต่ไม่ทราบว่าในประเทศไทย ผู้นำจะรับผิดชอบในความผิดพลาดครั้งนี้อย่างไร พร้อมทั้งย้ำว่า อย่าพูดว่าแม้มีนายกหลายหมื่นหรือนายอำเภอหลายหมื่นก็เอาไม่อยู่
ทีมงานกระปุกดอทคอมขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ กู้ภัย และผู้ประสบภัยทุกคน รวมถึงขอให้ดวงวิญญาณผู้วายชนม์ไปสู่สุคติ
ท่ามกลางวิกฤต น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่ยังสร้างความสูญเสียหนักกว่าที่ตัวเลขใด ๆ จะสะท้อน ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "ฮ่าโรย ยย" ซึ่งเป็นหนึ่งในกู้ภัยที่ทำงานอยู่ด่านหน้า ได้โพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นสะสมหลายวัน พร้อมย้ำว่ามีเคสดำเป็นเบือ และไม่อยากเห็นใครออกมาปกป้องผู้นำอีกต่อไป เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้คือความผิดพลาดร้ายแรงที่ไม่ควรให้อภัย
กู้ภัยยังอธิบายเพิ่มเติมถึงความผิดหวังที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ โดยบอกว่าชาวบ้านไม่ได้คาดหวังว่าผู้นำจะเอาอยู่ทุกครั้ง แต่ต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ และไม่รับประกันความปลอดภัยจนเกินจริง เพราะประชาชนต้องการเวลาเตรียมตัวและหาทางหนีทีไล่ ไม่เช่นนั้นผู้นำจะมีไว้ทำไมหากถึงเวลาคับขันแล้วไม่อาจพึ่งพาได้
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้นี้ยังได้โพสต์ข้อความอื่น ๆ ขณะลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ โดยระบุว่า ความรู้สึกเกินกว่าคำว่าเหนื่อย พร้อมแชร์ภาพจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่มีถุงห่อศพจำนวนมาก บางโพสต์บอกว่าเต็มไปอีกหนึ่งตู้และรู้สึกหดหู่ใจที่สุด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายนี้ยังโพสต์ว่า ขอมอบบุญกุศลที่ตนเองได้ทำมาทั้งหมดให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ในตู้ทุกตู้ พร้อมระบุว่า แม้น้ำจะลดแล้วทำให้ดีใจ แต่ในใจกลับหดหู่มาก โดยตั้งคำถามว่า ตัวเลข 100 ศพมีจริงหรือไม่ และขอให้ทุกคนอดทนเพื่อให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ไปได้
อีกหนึ่งข้อความที่สะท้อนความเหนื่อยล้าคือการโพสต์ว่าแม้เหนื่อยก็แค่นอนพัก พร้อมแฮชแท็กว่า #นอนกับศพนี้และ เค้าก็เหมือนญาติพี่น้องเรา
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความรุนแรงของน้ำท่วมหาดใหญ่ แต่ยังเผยเสียงจากด่านหน้าที่ต้องเจอกับความสูญเสียรายวัน กู้ภัยหลายคนต้องทำงานหนักท่ามกลางความหดหู่ และฝากคำถามสำคัญถึงผู้นำทุกระดับว่า จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างไร
