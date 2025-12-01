เปิดอาชีพในฝัน นั่งกินหน้าจอ เงินเดือนสูงถึง 45,000 บาท แถมน้ำหนักขึ้นได้ชดเชยอีก 900 บาทต่อครึ่งกิโลกรัม แต่มีมุมมองอีกด้านที่อาจคิดไม่ถึง
ภาพจาก RedNote
หลายคนชื่นชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจ อยากจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารที่แปลกใหม่อยู่เสมอ แล้วจะดีแค่ไหน หากได้นั่งกินอาหารแบบสบาย ๆ แถมยังได้เงินเดือนด้วย และหากน้ำหนักตัวเพิ่ม ยังได้เงินค่าชดเชยอีกด้วย ดูเหมือนจะเป็นงานในฝันเลยทีเดียว แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่เช่นนั้นทั้งหมด
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีเรื่องราวที่กลายเป็นกระแสไวรัลในประเทศจีน เมื่อกลุ่มผู้ทำงานด้านนักชิมอาหารมืออาชีพ ได้ออกมาเผยแพร่ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่แตกต่างจากปกติทั่วไป หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "วิศวกรประเมินทางประสาทสัมผัส"
ภาพจาก RedNote
นักชิมเหล่านี้ ไม่ใช่นักชิมแบบทั่วไป พวกเขาจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเคมี ชีววิทยา หรือวิศวกรรมอาหาร โดยจะได้รับว่าจ้างจากแบรนด์ขนมขบเคี้ยว โรงงานผลิตอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ต ค่าจ้างเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 หยวน (ราว 45,000 บาท)
หน้าที่สำคัญคือ ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของรสชาติอาหารตั้งแต่จุดที่เล็กที่สุด เช่น ความเข้มข้นของไขมันนม ไปจนถึงระยะเวลาที่รสสัมผัสค้างอยู่ในคอ เพื่อตัดสินว่าลักษณะและเนื้อสัมผัสของอาหารเหล่านั้นยังคงสม่ำเสมออยู่หรือไม่ หลังจากนั้นจะต้องเขียนรายงานโดยละเอียด รวมไปถึงคำแนะนำติชมของพวกเขา ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดได้ว่า อาหารนั้น ๆ จะถูกนำไปวางจำหน่ายในร้านหรือไม่
อย่างไรก็ดี งานที่ดูเหมือนงานในฝันนี้ อาจจะมีมุมมองอีกด้านที่หลายคนคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่น นักชิมไอศกรีม จะต้องชิมไอศกรีมวันละ 40-50 ชิ้นในช่วงฤดูร้อน ส่วนนักชิมอาหารตุ๋น ต้องชิมกล่องเนื้อหลายสิบกล่อง
ภาพจาก RedNote
เหมย หว่าน นักชิมคนหนึ่งจากบริษัทขนมขบเคี้ยวเผยกับรายงานของสื่อท้องถิ่นว่า เธอสามารถชิมไอศกรีมได้มากกว่า 2.5 กิโลกรัม ในเช้าวันเดียว ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณแคลอรี่ที่ผู้ใหญ่ควรได้รับตลอดทั้งวัน
นักชิมรายหนึ่งได้โพสต์วิดีโอขณะกำลังเคี้ยวกุ้งตุ๋น และคอเป็ดจำนวนมาก พร้อมกับกล่าวว่า "หลายครั้งหลังเลิกงาน ฉันรู้สึกอยากอาเจียนเมื่อเห็นอาหาร แต่ฉันให้ความสำคัญกับการชิมอย่างจริงจัง มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน และอาหารของเราต้องปลอดภัยสำหรับลูกค้า"
ภาพจาก RedNote
นักชิมอีกราย ซึ่งใช้นามแฝงว่า Swallow ใช้เวลาทั้งวันชิมทุกอย่าง ตั้งแต่เต้าหู้เหม็น ไปจนถึงถั่ว เธอตรวจสอบแต่ละชิ้นเพื่อหาสิ่งเจือปน หรือปอกเปลือกสะอาดหรือไม่ รวมทั้งคัดกรองหาของเสีย ทำการทดสอบสารพิษและจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการด้วย
"หลายคนคิดว่างานนี้ง่าย แต่มาตรฐานสูงมาก และสิ่งที่ต้องการจริง ๆ คือวินัยในตนเอง" Swallow กล่าว
เธออธิบายว่า งานนี้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ผู้ชายห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนผู้หญิงไม่สามารถแต่งหน้าหรือทาเล็บ ทั้งนี้ในชีวิตปกติ ทุกคนต้องกินแต่อาหารจืด ๆ เพื่อให้ต่อมรับรสทำงานได้ดี และยังต้องออกกำลังกายทุกวันหลังเลิกงาน
ผู้เชี่ยวชาญในวงการเผยว่า ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี เพื่อฝึกฝนทักษะนักชิมระดับสูง นอกจากนี้หลายคนเมื่ออายุเกิน 30 ปี ก็ไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้ เนื่องจากต่อมรับรสจะเสื่อมลงตามอายุ และแน่นอนว่างานนี้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมไปถึงภาวะอ้วน และอื่น ๆ ที่ตามมา
ภาพจาก RedNote
แต่ทั้งนี้ มีบางบริษัทได้เสนอเงินชดเชยสำหรับพนักงานที่น้ำหนักขึ้น โดยปกติจะอยู่ที่ 200 หยวน (ราว 900 บาท) ต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทุกครึ่งกิโลกรัม โดยจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ นั่นหมายความว่าหากใน 1 สัปดาห์ น้ำหนักขึ้นมา 5 กิโลกรัม จะได้เงินชดเชยอยู่ที่ 2,000 หยวน (ราว 9,000 บาท)
งานดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจอย่างมากบนโซเชียลมีเดียของจีน บางคนมองว่าเป็น "งานในฝัน" แต่อีกส่วนเห็นตรงกันข้าม กล่าวว่า "เมื่อการกินที่เรารักกลายเป็นงาน ความกดดันทางจิตใจก็จะมหาศาล และอาจทำให้เราเกลียดมันไปเลย"
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post