เปิด 4 เงื่อนไขได้เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ล่าสุดโอนแล้วอีก 239 ล้าน ใครได้

          รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 9,000 บาทต่อครัวเรือน รวม 239 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิด 4 เงื่อนไขที่จะได้เงิน


น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 NBT รายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 68 และวันที่ 18, 25 พ.ย. 68 แบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาท งวดนี้จ่ายที่ 26,571 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 239 ล้านบาท มีเงื่อนไขดังนี้



          1. ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

          2. ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป

          3. ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป

          4. ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป 


ขอบคุณข้อมูลจาก NBT


