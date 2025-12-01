HILIGHT
เปิดอายุนักเรียนรุ่นแรก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ปัจจุบันอายุเท่าไร หลังประกาศเลิกกิจการ

          โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ประกาศเลิกกิจการหลังเปิดมานานกว่า 55 ปี พร้อม 2 เหตุผลหลัก แม้จะลดขนาดโรงเรียนก็ยังไม่เป็นผล ส่วนอายุนักเรียนรุ่นแรกคือเท่าไร


ไผทอุดมศึกษา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Patai Udom Suksa School

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 มีหนังสือจากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต  ถึงผู้ปกครอง เรื่อง การยุติการจัดการเรียนการสอนและเลิกกิจการของโรงเรียน หลังจากที่เปิดมานานกว่า 55 ปีว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนเอกชนหลายแห่งต้องเข้าสู่สภาวะการปิดตัว จาก 2 สาเหตุสำคัญ ดังนี้

          1. จำนวนเด็กใหม่เกิดน้อย

          2. ระบบเศรษฐกิจที่ขาดเสถียรภาพ และเกิดโรคระบาดโควิด 19 จนส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน

          จากปัญหาที่เกิดขึ้น โรงเรียนต้องเจอภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ สาธารณูปโภค อัตราฐานเงินเดือนครูที่ปรับขึ้นตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงเรื่องผู้ปกครองบางส่วนจ่ายค่าเทอมไม่ตรงตามกำหนดหรือไม่จ่ายเลย ยิ่งทำให้โรงเรียนขาดสภาพคล่อง




          ดังนั้น โรงเรียนแก้ปัญหาด้วยการลดขนาดโรงเรียน ลำจำนวนครูและแรงงาน แต่ก็ยังไม่เป็นผล จึงตัดสินใจเลิกกิจการตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 (เดือนพฤษภาคม 2569) เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบอายุของนักเรียนไผทอุดมศึกษารุ่นแรกเมื่อ 55 ปีก่อน นักเรียนรุ่นนั้นจะมีอายุในปัจจุบันระหว่าง 59-67 ปี

ไผทอุดมศึกษา

ไผทอุดมศึกษา










โพสต์เมื่อ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 21:27:29
